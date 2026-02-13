Meteoroloji uyardı: Sel ve su baskınlarına karşı dikkat! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Kuzey Ege ve Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinde 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar : Güney ve güneydoğu, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar : Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, öğle saatlerinden sonra geneli kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6 ila 8, gece 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 4,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde 9; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinde yer yer 8 kuvvetinde. Dalga: 2,5 ila 3,5 m, batısı yer yer 4,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğu, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.