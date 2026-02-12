Hakkında yakalama kararı çıktı: Enes Batur, neden gözaltına alındı?

Yakalama kararı çıkarılan fenomen Enes Batur İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İşte dikkat çeken detaylar...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul merkezli 4 ilde 22 şüpheli hakkında 31 Ocak Cumartesi günü düzenlenen operasyonda aralarında Hasan Can Kaya'nın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınmasının ardından şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ENES BATUR GÖZALTINDA

Soruşturması kapsamında yurtdışında olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Batur İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

