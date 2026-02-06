Tuzla’da atıklardan sanat inşaa ediliyor

Tuzla Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, 30 Mart Sıfır Atık Günü kapsamında “Atıktan Sanata Dönüşüm” yarışması düzenleniyor. Yarışma ile atıkların geri dönüşüm yoluyla sanatsal eserlere dönüştürülmesi, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

İstanbul genelinden katılımcılara açık olan yarışma; 8-15 yaş, 16-24 yaş ve 25 yaş ve üzeri olmak üzere üç ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya bireysel katılım sağlanabilecek ve her katılımcı en fazla iki eserle başvuruda bulunabilecek. Eserlerin en az yüzde 80’inin geri dönüşüm ya da atık malzemelerden oluşması şartı aranıyor.

Başvurular 8 Mart 2026 tarihine kadar Tuzla Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Değerlendirme sonucunda ilk 50’ye giren eserler sergilenecek, her kategoride dereceye giren yarışmacılar ise bisiklet, tablet, dizüstü bilgisayar gibi çeşitli ödüllerle ödüllendirilecek. Ödül töreni 29 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.