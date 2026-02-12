Şanghay’da dehşet anları: Çöken yol araçları ve insanları böyle yuttu!

Çin’in Şanghay kentinde metro inşaatı sırasında yol çöktü ve oluşan çukur araçları ve insanları içine aldı.

Çin’in Şanghay kentinde metro inşaatı sırasında yol çöktü ve büyük bir çukur oluştu. Kameralara yansıyan olayda can kaybı yaşanmazken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çin’in Şanghay kentinde metro inşaatı çalışmaları sırasında yolun çökmesi sonucu büyük bir çukur meydana geldi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, yaşanan çökme paniğe neden oldu.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yetkililerden alınan bilgilere göre, çökme sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölge kısa sürede güvenlik şeridiyle kapatılırken, belediye ekipleri çevrede geniş önlemler aldı.

ÇÖKME NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, yolun neden çöktüğüne ilişkin inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre, olayın metro inşaatı sırasında oluşan yer altı boşluklarıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kesin nedenin teknik raporun ardından netleşeceği bildirildi.Kaynak: Şanghay’da korku dolu anlar: Metro inşaatında yol çöktü

ŞANGHAY’DA TOPRAK KAYMASI RİSKİ YÜKSEK

Uzmanlar, Şanghay’ın yumuşak alüvyal zemin yapısı nedeniyle toprak kayması ve çökme riski taşıyan kentler arasında yer aldığını belirtiyor. Aşırı yer altı suyu çekimi, ince kum tabakaları, yoğun inşaat faaliyetleri ve eskiyen altyapının bu tür çökmeleri tetikleyebileceği ifade ediliyor.Bu faktörlerin küçük çaplı çökmelerden büyük obruklara kadar farklı boyutlarda çökme olaylarına yol açabildiği vurgulanıyor.

