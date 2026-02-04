Av. Serkan Bayram'dan Öğrencilere Umut Dolu Mesajlar

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram İstanbul Pendik'teki Osmangazi ilkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek hayatın zorluklarına karşı umut veren bir söyleşiye imza attı.

"Hayata Olumlu Bakmak ve Engelleri Așmak" başlığıyla düzenlenen programda Bayram, kendi yaşam öyküsünden kesitler paylaştı.

Hayatı boyunca karşılaştığı engelleri samimi bir dille anlatan Bayram, yaşadığı zorlukların kendisini nasıl güçlendirdiğini öğrencilere aktardı.

Söyleșide özellikle akran zorbalığına dikkat çeken Bayram, çocuklara özgüvenli olmanın ve pes etmemenin önemini vurguladı.

Program kapsamında yazdığı kitabını ve sinemada izleyiciyle buluşan filmini de tanıtan Bayram, velilerin ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Duygu dolu anların yașandığı etkinlik, veliler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Söyleși sonunda Osmangazi İlkokulu Müdürü, eğitime ve öğrencilere verdiği katkılardan dolayı Av.Serkan Bayram'a bir ödül takdim etti.