Tuzla'ya yeni bir nefes: Tekin Ağırman Parkı hizmete açılıyor

Toplam 3000 metrekare alan üzerine inşa edilen; çocuk oyun alanları, koşu parkuru, spor alanları ve geniş yeşil dokusuyla mahallemize nefes aldıracak Muhammet Tekin Ağırman Parkı hizmete açılıyor.

Yayınlanma:

Toplam 3000 metrekare alan üzerine inşa edilen; çocuk oyun alanları, koşu parkuru, spor alanları ve geniş yeşil dokusuyla mahallemize nefes aldıracak Muhammet Tekin Ağırman Parkı hizmete açılıyor.

Aydınlı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve her yaştan vatandaşımıza hitap eden parkımızın açılış törenine bütün halkımızı davet eder, aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Tarih: 10 Şubat Salı
Saat: 14.30
Yer: Aydınlı Mahallesi, Sadrazam Sokak

Kaynak:Bölge Gündem Haber

