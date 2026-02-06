'Topkapı 2' Sergisi Pendik'te Sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Pendik Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi, Osmanlı süsleme sanatının köklü mirasını günümüz estetiğiyle harmanlayan “Topkapı 2” Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Kalem işi tekniğiyle hazırlanan 50 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.'

Geleneksel Sanatlara Yoğun ilgi

Pendik Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi, bu kez geleneksel sanatların inceliğini yansıtan “Topkapı 2” Sergisi’ni sanatseverlerle buluşturdu.

Sergide, Pendik Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Merkezi (PESEM) Osmanlı Süsleme Sanatı Kalem İşi Eğitmeni Murat Yeşil ile öğrencilerinin hazırladığı eserler yer alıyor.

Serginin açılışına Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, İstanbul Eski Milletvekili ve Eski Pendik Belediye Başkanı Erol Kaya, Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuri Tüzek, Kültür Müdürü Yavuz Kul, Batı Mahallesi Muhtarı Hülya Büyüktopcu ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışta, geleneksel sanatların yaşatılmasının ve yeni kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

Topkapı Geleneğinden Günümüze

Toplam 50 eserden oluşan sergi, Osmanlı süsleme sanatının asırlık estetik anlayışını günümüz duyarlılığıyla yeniden yorumluyor. Kalem işi tekniğiyle hazırlanan çalışmalar, Topkapı Sarayı’nın zengin nakkaşhane geleneğinden ilham alıyor. “Topkapı 2” Sergisi, 2017 yılında gerçekleştirilen “Topkapı” sergisinin devamı niteliğini taşıyor.

“Topkapı 2” Sergisi, Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde 15 Şubat Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Geleneksel sanatlara ilgi duyan tüm sanatseverler sergiye davet ediliyor.