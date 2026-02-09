Başkan Bingöl’den Tuzlalılara güzel haberler peş peşe geldi

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl başkanlığında toplanan Tuzla Belediye Meclisi’nde Başkan Bingöl, Şubat ayında yapılacak açılışları ve hizmetleri duyurdu. Başkan Bingöl; Muhammet Tekin Ağırman Parkı, Organik Çarşı, Tuzla Tarihi Kitabı, Ayyıldız Sosyal Tesisi’nin yeniden hizmete açılması, hal inşaatı ve hale yapılacak yeni itfaiye istasyonu hakkında da bilgiler verdi.

Tuzla Belediyesi Meclisi’nin Şubat ayı Meclis Toplantıları İkinci Birleşimi gerçekleştirildi.

Başkan Bingöl, birçok alanda yeni projeleri hayata geçirmek için ortak akılla kararlar alındığını vurgularken Şubat ayı içinde açılışı yapılacak tesisler ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Bingöl ayrıca, Mayıs ayına ilişkin de iki yeni müjdeyi duyurdu.

“BİR TELSİZLE AFET ANINDA BİR ARADA BİRLİKTE ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR OLABİLECEĞİZ”

Başkan Bingöl konuşmasında şunları kaydetti:

Afetle ilgili ciddi adımlar atıyoruz. Hem sosyal tesislerimizi, hem ek hizmet binalarımızı güçlendirme çalışmalarının yanı sıra yangın önlemleri gibi önlemleri de alıyoruz. Bunun dışında, Afet Müdürlüğü’müzle, bugün basına da çıktı bir kez daha gurur duyduk. Bir afet anında bütün kurum kuruluşları tek bir telsize bağladık. Bu ne demek? Bir telsizle belediye, kaymakamlık, emniyet, itfaiye ve tamamı bu ilçede artık entegre bir şekilde çalışabilecek. Bir afet anında bir arada birlikte çalışmayı yürütüyor olabilecek.

“AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI VE BİLİNÇLİ BİR TUZLA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Arama kurtarma ekipleriyle toplam 82 telsizimiz aktif ve hazır durumda. Zaman kaybını önlemek için de kesintisiz iletişim hedefliyoruz. Telsizlerin aktif dağıtımı tamamlandı, entegrasyon hizmetleri de verilmiş oldu. Uygulama olarak da afetlere yönelik eğitici içerikler, sık sorulan sorulara cevaplar, afet gönüllüsü başvurusu, kamu kurumları ve acil telefon numaralarını da hizmete aldık. Afetlere karşı hazırlıklı ve bilinçli bir Tuzla oluşturmak için çalışıyoruz. Üstelik bu telsizleri bir elektrik kesintisine karşı güneş panelleriyle de desteklediğimizin bir kez daha altını çizmiş olayım”

Başkan Bingöl, Ramazan ayı boyunca 4 ayrı noktada iftar çadırları olacağını belirtirken, çadır kurulacak adreslerin Tuzla Devlet Hastanesi’nin önü, Şifa ve Mimar Sinan Mahalleleri ve Aydınlı Mahallesi olduğunu söyledi. Cadde ve sokakların da ramazan ayı ruhuna uygun süsleneceğini belirten Başkan Bingöl, ”Böylelikle mübarek ramazan ayına Tuzla çok güçlü bir şekilde girmiş olacak” dedi.

MUHAMMET TEKİN AĞIRMAN PARKI AÇILIYOR

Başkan Bingöl, Şubat ayında gerçekleştirilecek açılışlara ilişkin ise şunları kaydetti:

10 Şubat’ta Konaşlı’nın en büyük parkını Muhammet Tekin Ağırman Parkı’nı hizmete alıyoruz. Burada hem basketbol, hem futbol sahası ve diğer etkinlik alanlarıyla birlikte Aydınlı Mahallesi, Konaşlı mevkiimizin ciddi bir ihtiyacını tamamlıyoruz. Açılışını da Muhammet Tekin Ağırman’ın vefat ettiği gün gerçekleştirmiş oluyoruz.

“ORGANİK ÇARŞI TUZLA’NIN GENÇLERİNİN HİZMETİNDE OLACAK”

15 Şubat günü Gençlik Merkezi’mizi, Organik Çarşı’da gençlere açarak tamamlamış olacağız. Orada güzel bir inşaat faaliyeti yürüttük. Amfi tiyatro salonuyla, kantiniyle ve diğer sosyal alanlarıyla Organik Çarşı artık Tuzla’nın gençlerinin hizmetinde olacak. Ayrıca ek eğitim modellemesini de yapıyor olacağız.

TUZLA TARİHİ KİTABI TAMAMLANDI

17 Şubat günü Tuzla Tarihi Kitabının tanıtımını gerçekleştireceğiz. 4 önemli yazarımız var. Meclis üyelerimize ve vatandaşlarımıza da birer tane hediye ediyor olacağız. Tuzla Tarihi kitabını okumanızı isterim. Tanıtımdan önce kopya vermiş olmayayım ama çok etkilendim. Tuzla’nın 2 bin yıl öncesinden bugününe sırayla neler olmuş, tarihi anlamdaki önemli yerlerini, Kurtuluş Savaşı yıllarında hakikaten nasıl mağduriyetler yaşadığımızı da burada bir kez daha anlıyor ve anıyor olacağız. Tuzla’nın unutulmuş ve Tuzla’yı Tuzla yapan değerlerin tamamı bu kitapla tekrar bir araya geliyor olacak.

Haberin Devamı

AYYILDIZ SOSYAL TESİSLERİ YENİLENEN YÜZÜYLE HİZMETE AÇILIYOR

Yine Şubat ayında, 18 Şubat’ta Ayyıldız Sosyal Tesislerimizi yenilenen yüzüyle yeniden hizmete açacağız. Palmiye Balık Restoranımızı yine açılışını yenilenen yüzüyle gerçekleştirdik. Palmiye Balık Restoranımızda bina kötü durumdaydı, hem statik açıdan, hem yangın sensörleri yoktu. Hem mutfağı gerçekten çok kötü durumdaydı. Tamamen yıktık, yeniden yaptık.

Biz bunu Ayyıldız Sosyal Tesislerimizde de yaptık. Sosyal tesislerin mutfağını afet anında da ciddi derecede 20 ila 30 bin vatandaşımıza bir günde gıda üretebilecek kapasitede tutuyoruz ve bunların soğutucularıyla beraber, beklenmedik afet anlarında Tuzlalılara gıda taşıyacak noktaya getiriyoruz.

AYYILDIZ TESİSLERİNDE KÜTÜPHANE VE SESLİ ÇALIŞMA ODASI OLACAK

Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde bir kafe yoktu. Çok güzel bir kafe ekledik. Sosyal tesisimiz iyiydi, şimdi mükemmel oldu. Üçüncü kat cam teras, dilediği zaman komşularımızın gidip çalışabileceği bir alan değildi ve bu tesisin en güzel manzarası da 3.katındaydı.

En güzel yerini gençlere kütüphanenin kapasitesini artırarak, oraya da kütüphane yaparak gerçekleştirdik. 2 tane de oraya çok güzel bir sesli çalışma odası koyduk. Bunu önemsiyoruz çünkü gençler lise ya da üniversite öğrencileri 3 ila 5 kişi toplu çalışmayı yapamıyorlar. Yerel yönetimlerin de bunu destekliyor olmasına gerçekten çok ihtiyaç duyuyoruz. Yakın zamanda bunu kapsül projesiyle, parklarımıza da bu sesli çalışma odalarını yerleştireceğimiz bir proje çizdik, planı bitti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hal inşaatını tamamladığını belirten Başkan Bingöl, bölgede inşaatın tamamlanmasıyla başlaması beklenen trafik sorununu hal faaliyete girmeden bitirdiklerini söyledi.

HAL İNŞAATI TAMAMLANDI, TRAFİK SORUNU BAŞLAMADAN BİTTİ

Başkan Bingöl tamamlanan ve tamamlanması beklenen projelere ilişkin olarak ise şunları kaydetti:

“Vizyonlu bir bakış açısıyla baktık. Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi ve Cemil Erdöl Caddesi, bu iki cadde bizim Şifa ve Mimar Sinan Mahallelerimizle, Kocaeli tarafıyla Aydınlı Mahallemizi birbirine bağlayan en önemli caddemiz.

Bu caddemiz uzun yıllardır yolla ilgili büyük bir sıkıntı yaşıyordu. Çünkü büyük bir kısmı ilçe belediyemiz sorumluluğunda. Biz bu sorunu çözdük. Halin inşaatının bitimiyle beraber, halde ilk anahtar teslimiyle beraber, iki gidiş iki geliş bir Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi, sıfırdan yapılmış, hiçbir sorunu olmayan, ışıklandırma sorunu çözülmüş, korkulukları takılmış, kaldırımları yapılmış, asfaltı atılmış şekilde Nisan ayı sonuna kadar Tuzlalı komşularımızın hizmetinde olacak.

Hal inşaatının içinde bir itfaiye istasyonu koyduk. Özellikle Şifa ve Mimar Sinan Mahallelerimizde itfaiye uzak bir konumda olduğu için bir yangın ihbarı anında ya da acil bir ihbar anında buraya ulaşma süresi 17 ila 20 dakikaydı. Mayıs ayı sonunda itfaiye istasyonunu açıyoruz.

Bu sayede Şifa ve Mimar Sinan Mahallelerimize afet anında veya yangın anında en uzak noktasına 3 dakikada Mayıs ayı sonundan itibaren bir ulaşım olacak.

300 milyonu aşan bir yatırımla İstanbul Büyükşehir Belediyemiz yeni itfaiye istasyonunu Şifa Mimar Sinan Mahallerimizin hizmeti için göreve alıyor olacak.

YÜZME HAVUZUNUN TEMELİ 3 AY İÇİNDE TEMELİ ATILACAK

Mimar Sinan mahallemizdeki yüzme havuzu büyük bir sorundu. Sosyal tesislere ulaşmak, özellikle Şelale Park’a ulaşmak yaz aylarında sorundu. Bu iki mahallemizden ücretsiz ring seferi koymuştuk ama uzak kalıyordu. Yaklaşık 3 ay içerisinde temelini atmayı planladığımız yüzme havuzunun projesi tamamlandı bunun duyurusunu yapmak isterim.

EMEKLİLERE ÇAY 3 TL

Tüm Tuzlalı komşularımıza duyuruyoruz. Sosyal tesislerimizde bundan sonra bütün emeklilerimize çay 3 TL. Emeklilerimize ucuza çay vermek vaadimizdi. Bunun da duyurusu bir kez daha yapmış olmak isterim”

“2800 ÖĞRENCİMİZ BAŞKA İLÇELERDE LİSE EĞİTİMİ ALMAYA GİDİYORDU”

Başkan Bingöl, Şifa Mahallesi’ndeki TMSF arazisinin alınması sürecinde teknik bir aksaklık olduğunu, TMSF’nin hukuken bu araziyi satamayacağını ifade ettiğini belirtirken şunları kaydetti:

“Buradaki alanın askeri alandan tahsisi tamamlandı, şimdi hızlıca Tuzla Belediyesi olarak imar planlama sürecine başlıyoruz. Tuzlalı komşularımıza hayırlı olsun diyoruz.

Bu lisenin ve ilkokulun yapılmasının en önemli noktası nedir derseniz daha 1 yıl önce de Meclis’te ifade etmiştim; 2 bin 800 lise öğrencimiz başka mahallelere ve başka ilçelerde lise eğitimi almaya gidiyordu.

Bu yeni yapılan atılımla beraber artık 2 mahallemizde de liseye gidecek öğrencilerimizin kendi mahalleleri içerisinde liseye gidiyor olmaları önemsediğimiz bir iş olacak.

2026 yılının sonunda temel atmayı planlıyoruz. Bunu MEB ve Valiliğimiz ciddi derecede önemsiyor”

Başkan Bingöl ayrıca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin de, “Büyük bir acıyla uyandık 3 yıl önce, dolayısıyla tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diyoruz, tekrar geçmiş olsun” dedi.