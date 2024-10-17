Yenidoğan bebek çetesinin ölüm tezgahı ortaya çıktı: İşte o kan donduran diyalog!

Yenidoğan vurgununa ilişkin korkunç detaylar gelmeye devam ediyor. Skandal olaya ilişkin şüphelilerin aralarındaki konuşmaların ortaya çıktığı kaydedildi. Diyaloglar, yenidoğan bebek çetesinin korkunç yüzünü belirginleştiriyor.

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında iddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı.

Çete hakkında hazırlanan fezleke, değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin değerlendirme aşamasında olan iddianameyi kabul etmesi halinde sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Hazırlanan fezlekede şüphelilerin konuşmalarının da yer aldığı belirtildi. Ortaya çıkan diyaloglarda kan donduran detaylar da var. Öyle ki; sağlık durumu kötü olan bir bebeği yaşatmak için aileden 150 bin TL isteyeceklerini belirten şüpheli hemşire Hasan Basri Gök'ün “Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Bugün bir alem yaparız, o parayı bir kurtarayım” dediği kaydediliyor.

HESAPLAR ARASINDA ÖLÜM TEZGAHI

Öte yandan, Örgüt lideri olduğu iddia edilen Dr. Fırat Sarı ve Sarı'nın sahibi olduğusağlık hizmetleri şirketinin hesabından Hasan Basri Gök’ün hesabına 7 ayda 222 bin 880 lira yattığı fezlekede yer alan dikkat çeken detaylar arasında.

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"ÇOCUĞU YAŞAT, ALEM YAPALIM"

2 bin 912 sayfalık fezlekede tutuklu bulunan hemşire Hasan Basri Gök ve başka bir hastanedeki meslektaşı tutuklu şüpheli Hakan Doğukan Taşçı ile yaptığı konuşma şu şekilde;

►Hakan Doğukan Taşçı: Sevk olacak hastayla ilgili bilgi var mı?

►Hasan Basri Gök: Bugün konuştum anasıyla, babaannesiyle.

►Hakan Doğukan Taşçı: Ödeme için mi?

►Hasan Basri Gök: Kanka ben onu halledeceğim. Bugün bizim para yatsın en azından onu bir kurtaralım. Ondan sonra aile ile ameliyat için konuşacağım. 150 bin fiyat çekeceğim. Uygun mu?

►Hakan Doğukan Taşçı: Tamam ama hasta çok dayanmaz haberin olsun akciğerleri boydan boya kapanmış.

►Hasan Basri Gök: O çocuk ölecek rüyamda gördüm.

►Hakan Doğukan Taşçı: Satürasyonu ona kadar düşmüş yani çok dayanmaz sevkini hızlıca yapmamız lazım ölürse başımıza da sıkıntı olacak.

►Hasan Basri Gök: Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Gidip babayla anayla görüşeceğim şimdi bugün parayı alacağım. Kanka bugün bir alem yaparız o parayı bir kurtarayım.

"MEHTAP, ÇOCUĞU ÖLDÜR"

İddianamede, özel hastanelerden birinde hemşire olarak görev yapan şüpheli Mehtap S. ile örgüt üyesi şüpheli Hasan Basri G. arasında yapılan görüşmede, Hasan Basri G.'nin “Mehtap çocuğu öldür, 50 satürasyonlu çocuk mu olur" dediği, hemşire Mehtap S.'nin ise “Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani" dediği anlaşıldı.

Örgüt lideri olan doktor Fırat S. ile şüpheli Ceren Hatice K. arasında yapılan görüşmede, Ceren Hatice K.'nın “Hocam bakanlıktan denetime geldiler. Bastılar öyle bildiğiniz şu an basamakları masamakları her şeyi kontrol ediyorlar ve benim 28 hastam var. Yani 23 normalde ya buranın hasta sayısı o yüzden" demesi üzerine Fırat S.'nin ise “Tamam taburcuların var zaten bugün taburcu edeceğin 3 hastan yok mu? Taburculukları ayarla" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul ve Tekirdağ'da, bazı doktorların para karşılığında özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine hasta bebekleri sevk ederek devleti zarara uğrattığı ortaya çıkmıştı. İlk etapta aralarında doktorların da olduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında sayı 47'ye çıktı.

Tamamlanan soruşturmada Dr. Fırat Sarı’nın örgüt lideri, Dr. İlker Gönen ve ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in örgüt yöneticisi olduğu iddia edilmişti. Sarı ve Gönen’in 273’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Çetenin skandalları ise bitmek bilmiyor. Haksız kazanç elde eden ve bebeklerin ölümüne neden olan çeteye operasyon yapan savcı makamında ölümle tehdit edilmişti.

Kaynak: Haber7

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