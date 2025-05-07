CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri Yerel Basınla bir araya geldi

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri Yerel Basınla biraraya geldi

CHP Pendik İlçe Başkanlığı yerel basın mensuplarıyla kahvaltı programında buluştu. Kahvaltı sonrası İlçe Başkanı Niyazi Güneri, basına açıklamalarda bulundu...

Toplantıya, CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri ile birlikte örgüt yöneticileri; CHP Pendik adına Eğitim Sekreteri Aygün Canbolat, Parti Basın Sorumlusu Karip Demirtaş, Mali İşler Sorumlusu Güler Güney Ünsal, Bilişim Sorumlusu İbrahim Yıldız katıldı.

Kahvaltılı toplantıda CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri açıklamalarda bulundu.

Güneri’nin açıklamasından satır başları:

İMAMOĞLU VE PARTİMİZE KARŞI UYGULANAN ADALETSİZ BİR DURUM

"İlk Esenyurt belediye başkanımız sonra Beşiktaş belediye başkanımız ve Beykoz belediye başkanımız peşinden Şişli belediye başkanımız daha sonra da Ekrem başkanımızla son bulan bir operasyon yaşadık. Bunun biraz da adaletsiz olduğunu düşünüyorum.

Parti'nin içerisinde de Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve partimize karşı uygulanan adaletsiz duruma karşı sesler çıkıyor. AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç, şöyle ifade etti; buna benzer sıkıntıları bizde yaşadık ama bir yargılama süreci sonuçlanana kadar kimse tutuklanmadı, bunu Cumhurbaşkanımız da yaşadı, yargı süreci normal işledi bu süreç Ekrem başkanda adaletsiz oldu. Bülent Bey de bunun doğru olmadığını söyledi. Yani hakikaten bir adaletsizlik var, burada AK Partili 23 yıldır yaptığı idari yanlışlıklarla son dönemlerde özellikle hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda hem dış politikada büyük bir sorunlu dönem geçti. Bu zaman içerisinde burada bütün insanların çektiği sıkıntılar çalışanın, emeklinin gerçekten çok zor durumda kalması nedeniyle büyük bir şikâyetler var. Bu büyük bir rahatsızlık. AK Parti hükümetinin bu kötü gidişi değişimi çağırıyor. Değişim olacağını biliyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun gerçekten kazanabileceğini düşünüyorum.

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ERKEN SEÇİM ŞART

Dış yatırım gelmeyince iş insanları zor durumda bunun çözümü erken seçim. Bu ülkeye Demokrasi Adalet ve Hukuk lazım. Rıza Zarraf olayı gibi ayakkabı kutularıyla paralar vardı, 5 tane Büyükşehir başkanı görevden alındı. Ankara parsel parsel satıldı, 800 milyon dolarlık bir ölü yatırım vardı. O zaman bu arkadaşlar adalete teslim edilseydi bugün yapılan soruşturmalara kimse itiraz edemezdi. Ama bu işlerin böyle yapılması, CHP ye yüklenilmesi bizi üzüyor. Ekrem İmamoğlu'nun hedef alınıp 33 sene önceki diploma iptali ile başlayan süreç gözünüzün önünde. Hulusi Akar'ın 20 yıl önce kızının geçiş yapmasına zaman aşımı diyenler 33 sene önceki diplomaya hukuksuz diyor.

İLK SEÇİMDE İKTİDAR OLACAĞIZ

Her çarşamba genel başkanımızın planladığı mitingler var haftaya Pendik'te de yapılacak. Bu mitingler karşılığını buluyor. Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde saldırı olayını gördünüz. Ortalık karıştırılmaya çalışılıyor. CHP köklü bir parti, ilk seçimde iktidar olacak. Biz örgüt olarak gece gündüz çalışıyoruz. Bir ön seçim yaptım 15 buçuk milyon insan oy kullandı.

PENDİK CHP YENİ ADRESİNDE

Pendik CHP yeni yerine taşındı. Eski yerimizde düzenlemeler yapılıyor, bina kentsel dönüşüm ile yenileniyor sonrasında 1 buçuk 2 sene sonra yeniden oraya geçeceğiz ama önümüzdeki süreçte yeni yerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Sorulan soru üzerine 5 yılda 500 metre metro yapılamaması iddiasını, Ekrem İmamoglu'nun ilk dönem başkanlığını topal ördek olarak nitelendiren Ak Parti tarafından Büyükşehir gelirlerinin büyük oranda kesilmesinin etkisini ayrıntılı rakamları ile anlattı. Kredi verilmeyen İBB'nin dış destek ile aldığı krediler ile çözüm üretmek zorunda bırakıldığını söyledi.

Toplantı sonrasında sohbet sırasında gazetecilerin sorularını başkan Niyazi Güneri ile birlikte yöneticiler cevapladılar. Başarılı geçen toplantı sonrası taraflar süreç içerisinde toplantılar ile bir araya gelmeyi ve iletişimde olmayı kararlaştırdılar.