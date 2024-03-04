CHP Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı: ''Pilav Sizden, Kavurma Bizden…''

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı, Yaptığı ana proje lansmanı ile Pendik’te büyük ses getirdikten sonra seçim çalışmalarına ara vermeden son sürat devam ediyor

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CHP Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı: ''Pilav Sizden, Kavurma Bizden…''

Yaptığı ana proje lansmanı ile Pendik’te büyük ses getiren CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı, bölge bazlı mahalle lansmanları ile projelerini açıklamaya devam ediyor. Bu kez de Erdem Düğün Salonu’nda Pendiklilerle buluşan Balyalı, birçok projeyi daha açıkladı

"PİLAV SİZDEN KAVURMA BİZDEN"

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kavurma desteği vereceğiz. Pilav sizden, kavurma ise bizden olacak. Birlikte kazanacak, birlikte başaracağız” sözleriyle büyük alkış alan Balyalı’nın Pendikliye dokunan, gerçekçi projelerle sahaya inmiş olması büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

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"PROJE DEDİĞİN BÖYLE OLUR"

“Her seçim bize bir sürü bina vaat ediliyordu, ilk defa gerçekten derdimizi bilen birisini görüyorum” diyen bir vatandaşın sorusunu da yanıtlayan Balyalı; “Ben zaten Pendik Meclis üyesi ve CHP grup başkanvekiliyim. Ben çalışmaya geçen hafta başlamadım, 5 senedir sahadayım. Her derdinizi biliyorum. Her derdinizi de ben çözerim” sözleriyle büyük ilgi gördü.

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı, dur durak bilmiyor.

Son olarak Çınardere Pazarı'nı dolaşan Balyalı'ya özellikle proje lansmanından sonra ilgi giderek artıyor. Her geçen gün Pendik'te daha fazla tanınan ve bazı anketlere göre yarışı önde götürdüğü söylenen Balyalı'nın halka temas eden, mütevazı projeleri ise BİR büyük beğeni topluyor.

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HER MAHALLEYE KREŞ

Pazarda karşılaştığı Pendikli kadınlara "Her mahalleye bir kreş açacağım" diyen Balyalı, kendisinin yönetiminde Pendik'te kadınlara özellikle pozitif ayrımcılık yapılacağını söylerken; bu konuda ise kimsenin kusura bakmaması gerektiğinin altını çizdi.

CHP Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı, Pendik'te seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak sabahın erken saatlerinde metro çıkışında çorba dağıtırken görüntülenen Balyalı'nın Pendik'i kazanmak istediği her halinden belli olmaya başardı.

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VATANDAŞLARA ÇORBA DAĞITTI

"Daha önce Başkan adayları ile denk geldik, ancak sabahın 8'inde çorba dağıtanına denk gelmedik" diyen vatandaşlar, Tarık Balyalı'nın ikram ettiği çorbaları büyük bir keyifle tüketti. Eleştirileri de kabul eden Balyalı, "Bazı komşularım çorbayı birazcık tuzlu buldu. Daha az tuzlu istiyorlarsa, onu da yapacağım. Pendik'te onlar ne istiyorlarsa o olacak." sözleriyle gülüşmelere neden oldu.

Sıcak tavırları ve hoş sohbeti ile Pendiklinin gönlünde taht kuran Balyalı'nın seçilip seçilemeyeceği büyük merak konusu olsa da; gece gündüz çalışan CHP adayının Pendik'i kazanmak istediği konusunda ise herkes neredeyse hemfikir.

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