CHP'de kritik toplantı sona erdi: YDK, 8 kişinin tedbir kararına itirazını reddetti!
CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı sona erdi. Kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 8 kişinin tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi.
CHP'de kritik toplantı sona erdi: YDK, 8 kişinin tedbir kararına itirazını reddetti!
CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı sona erdi. Kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 8 kişinin tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), tedbirli olarak ihraç talebiyle YDK’ya sevk edilenlerin itirazlarını değerlendirmek için bugün toplandı.
Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK Üyesi Bülent Yücetürk, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan, haklarındaki tedbir kararına itirazda bulundu.
Yüksek Disiplin Kurulu, itirazları değerlendirmek için bugün bir araya geldi.
Toplantıda, 7 il başkanı ile 1 yedek YDK üyesinin tedbir kararına yaptığı itiraz oy çokluğuyla reddedildi.
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