CHP'de son dakika gelişme: O ismin görevi iade edildi!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekili görevine iade edildi.
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CHP'de son dakika gelişme: O ismin görevi iade edildi!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekili görevine iade edildi.
CHP'de disiplin süreci kapsamında görev unvanı düşen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından Grup Başkanvekilliği görevi yeniden iade edildi.
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