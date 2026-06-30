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CHP'de son dakika gelişme: O ismin görevi iade edildi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekili görevine iade edildi.

CHP'de son dakika gelişme: O ismin görevi iade edildi!
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CHP'de son dakika gelişme: O ismin görevi iade edildi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekili görevine iade edildi.

CHP'de son dakika gelişme: O ismin görevi iade edildi!

CHP'de disiplin süreci kapsamında görev unvanı düşen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından Grup Başkanvekilliği görevi yeniden iade edildi.

Detaylar birazdan...

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