NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken görüşme: Fransa'dan Türkiye'ye SAMP/T satışında önemli adım

Fransa'nın, yıllardır mesafeli durduğu Türkiye'ye SAMP/T hava savunma sistemi satışına ilişkin tutumunu yumuşattığı öne sürüldü. NATO öncesinde yaşanan değişikliğin ardından taraflar arasındaki görüşmelerin erken aşamada olduğu belirtildi.

Fransa'nın Türkiye'ye SAMP/T hava savunma sistemi satışına yönelik tutumunun, Cumhurbaşkanı Macron ile Başbakan Meloni'nin görüşmesinin ardından değiştiği öne sürüldü.

NATO Zirvesi öncesinde Fransa'nın Türkiye ile olan temaslarının daha olumlu bir hale geldiği, ancak müzakerelerin henüz erken aşamada olduğu belirtildi.

Fransa ve İtalya tarafından geliştirilen SAMP/T sistemi, NATO ülkeleri tarafından kullanılan en gelişmiş hava savunma sistemleri arasında yer alıyor ve Türkiye bu sistemle ilgili uzun süredir görüşmeler yürütüyor.

Fransa'nın, Türkiye'ye SAMP/T hava savunma sistemi satışına yönelik yaklaşımında değişikliğe gittiği öne sürüldü.

Reuters'ın konuya yakın beş kaynağın verdiği bilgiye göre, Fransa'nın yıllardır sürdürdüğü çekincelerini azaltması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin 25 Haziran'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaşandı.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN ADIM

Tutum değişikliğinin, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde gelmesi dikkat çekti.

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Kaynaklar, Türkiye ile yürütülen temasların henüz erken aşamada olduğunu belirtirken, daha önce satış konusunda net bir irade ortaya koymayan Fransa'nın artık daha olumlu bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

Konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklardan biri, olası satış sürecine ilişkin, "Daha önce yeterince açık değillerdi, artık öyleler." değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kaynaklara göre taraflar arasındaki müzakereler henüz başlangıç aşamasında bulunuyor ve olası bir anlaşmaya ilişkin nihai karar verilmiş değil.

Fransa ve İtalya tarafından ortak geliştirilen SAMP/T sistemi, uzun menzilli hava ve füze savunma kabiliyetiyle NATO ülkelerinin kullandığı en gelişmiş hava savunma sistemleri arasında gösteriliyor. Türkiye, hava savunma kapasitesini güçlendirme hedefi doğrultusunda uzun süredir bu sistemle ilgili görüşmeler yürütüyor.

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