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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu başlıyor: Fikstür çekim tarihi açıklandı!

Son dakika haberi... TFF, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te yapılacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu başlıyor: Fikstür çekim tarihi açıklandı!
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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu başlıyor: Fikstür çekim tarihi açıklandı!

Son dakika haberi...TFF, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te yapılacağını açıkladı.

TFF, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te yapılacağını duyurdu.
Fikstür çekimi, Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda, kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu başlıyor: Fikstür çekim tarihi açıklandı!

Trendyol 1. Lig'in fikstür çekimi 10 Temmuz, TFF 2. Lig 13 Temmuz ve TFF 3. Lig ise 14 Temmuz'da yapılacak.
TFF, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te yapılacağını açıkladı.

Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.

1, 2 VE 3. LİG'İN FİKSTÜR ÇEKİM TARİHLERİ DE AÇIKLANDI

Öte yandan Trendyol 1. Lig'in fikstür çekimi 10 Temmuz, TFF 2. Lig 13 Temmuz, TFF 3. Lig ise 14 Temmuz'da gerçekleşecek.

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