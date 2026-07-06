Resmi açıklama yapıldı: ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya gelişi kesinleşti!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın davetine icabetle ABD Başkanı Donald Trump, yarın ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir" açıklamasında bulundu. Yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 2 gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. ABD Başkanı Donald Trump da zirveye katılan liderler arasında yer alacak.İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trump'ın ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.

"KÜRSEL VE BÖLGESEL GELİŞMELER HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULACAK

"Ankara’da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."Öte yandan; güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıkların tamamlandığı zirve kapsamında liderler, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, Avrupa-Atlantik güvenliği, savunma harcamaları, ittifakın geleceğine ilişkin stratejik hedefler ile bölgesel ve küresel güvenlik meselelerini ele alacak.

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TRUMP'IN UÇAĞI ESENBOĞA'YA İNECEK

Zirve kapsamında katılımcılara Esenboğa, Ankara ve Mürted havalimanları hizmet verecek. Trump'ı taşıyan uçağın ineceği Esenboğa Havalimanı'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

56 BİNDEN FAZLA PERSONEL GÖREV ALACAK

Zirvenin güvenliğinin sağlanması amacıyla Ankara genelinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde polis, jandarma ve ilgili güvenlik birimleri koordinasyon içinde görev yapacak. Hava sahası, kara ulaşımı ve kritik noktalarda da ilave tedbirler uygulanacak. Zirve güvenliği için 48 bin 841 emniyet, 7 bin 447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56 bin 927 personel görev alacak.Külliyede, liderler oturumlarının gerçekleştirileceği toplantı salonları, ikili görüşme alanları ve ortak basın toplantılarının yapılacağı bölümler son teknoloji iletişim altyapısıyla hazır hale getirildi.

ULUSLARARASI MEDYA MERKEZİ OLUŞTURULDU

Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı. Merkezde 1800 çalışma alanı hazırlandı. 40 montaj odası, 54'ü sabit 100'ü aşkın canlı yayın noktası olacak. Merkezde en büyüğü 500 kişilik, 11 basın toplantısı salonu yer alıyor. Zirve için Ankara'da 850 kişilik medya görev gücü oluşturuldu. Yayıncı kuruluş TRT 96 kamera, 18 canlı yayın aracıyla 26 noktadan yayın yapacak.Organizasyon kapsamında binlerce görevli protokol, güvenlik, sağlık, ulaşım, lojistik, tercüme ve teknik destek hizmetlerinde görev alacak.Zirve süresince liderlerin ikili görüşmeleri ile çeşitli yan etkinliklerin de düzenlenmesi planlanıyor.Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirvenin, ittifakın karşı karşıya bulunduğu güvenlik sınamalarının değerlendirileceği ve müttefikler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli kararlara zemin hazırlaması bekleniyor.

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