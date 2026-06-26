Sessiz sedasız evlenen CHP'li vekillerin nikah görüntüsü ortaya çıktı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) siyaset tarihinde eşine rastlanmamış bir nikah törenine sahne oldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu hayatlarını birleştirdi. Sessiz sedasız evlenen CHP'li vekillerin nikah görüntüsü ortaya çıktı...

Sürpriz evlilik, aktif görevdeki iki milletvekilinin dünyaevine girmesi bakımından Meclis kayıtlarına "bir ilk" olarak geçerken nikahtan ilk kare ortaya çıktı.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, düzenlenen özel bir törenle dünyaevine girdi. Meclis tarihine geçen çiftin nikahını, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner kıydı. Çiftin mutlu gününe ait ilk kareler de basınla paylaşıldı.

MECLİS TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI

Kıyılan nikah, TBMM tarihinde ilk kez aktif olarak yasama faaliyetlerine devam eden görevdeki iki milletvekilinin birbiriyle evlenmesi olarak kayıtlara geçti.

MURAT EMİR TIP VE HUKUK EĞİTİMİYLE DÖRT DÖNEMLİK VEKİL

1969 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dünyaya gelen Murat Emir, oldukça dikkat çekici bir akademik geçmişe sahip. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak göz hastalıkları uzmanı olan Emir, Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi'nde lazer fiziği üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.Tıp eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni de bitiren Emir, sağlık hukuku alanında doktora yaparak bilim doktoru unvanını aldı. Gençlik yıllarında girdiği CHP'de siyasi basamakları hızla çıkan Murat Emir, 2015 yılından bu yana dört dönemdir Ankara Milletvekili olarak görev yapıyor ve Nisan 2024'ten beri CHP TBMM Grup Başkanvekilliği görevini yürütüyor.EVRİM

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RIZVANOĞLU: DEVA PARTİSİ'NDEN CHP MYK'SINA

1980 yılında Van'da doğan Evrim Rızvanoğlu ise yükseköğrenimini ABD'de tamamladı. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nden mezun olan ve Florida Uluslararası Üniversitesi'nde MBA yapan Rızvanoğlu, iş hayatında aile şirketinde yöneticilik görevlerinde bulundu.Siyasi kariyerine DEVA Partisi'nin kurucu kadrosunda yer alarak başlayan Rızvanoğlu, partide Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti. 2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden İstanbul Milletvekili seçilen Rızvanoğlu, 27 Haziran 2025 tarihinde DEVA Partisi'nden ayrılarak resmen CHP'ye katıldı. Evrim Rızvanoğlu, halihazırda CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olarak Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini icra ediyor.

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