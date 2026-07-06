FIFA'nın kriz yaratan ABD kararı: UEFA'dan çok sert tepki geldi!



UEFA, FIFA'nın ABD milli takım futbolcusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını ertelemesi hakkında çok sert bir açıklama yayınladı.

FIFA, Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD'nin Belçika ile oynanacak son 16 turu maçı öncesi Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını ertelemiş ve bu karar sosyal medyada gündem olmuştu.

"AKIL ALMAZ VE HİÇBİR ŞEKİLDE HAKLI ÇIKARILAMAZ OLAN BU KARAR HAKKINDA ŞAŞKINIZ"

Birçok futbolseverin tepkisini dile getirdiği karara ilişkin UEFA da şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü karar kırmızı çizgiyi aştı. Futbol da diğer tüm sporlar gibi, adil, dürüst ve şeffaf rekabetin temelini oluşturan kurallara dayanır. Bazen kurallar yoruma açıktır. Ancak bu durumda öyle değil. Kırmızı kartın ardından gelen en az bir maçlık otomatik men cezası, isteğe bağlı bir seçenek değildir ve uygulanması için yetkili bir merciin kararına ihtiyaç duymaz. Futbol dünyanın en sevilen sporudur. Dünyanın her yerinde aynı kurallarla oynandığı için güven verir. Hiçbir turnuva tamamen bağımsız değildir ve söz konusu turnuva Dünya Kupası ise, oyunun bütünü üzerinde olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurma gücüne sahiptir. Eşi benzeri görülmemiş, akıl almaz ve hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz olan bu karar karşısında duyduğumuz şaşkınlığı ifade ediyoruz."

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BELÇİKA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Turnuvanın son 16 turunda ABD'nin rakibi olan Belçika'da Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Aynı talimatnamenin 66.4 maddesi, Dünya Kupası sırasında gösterilen tüm önceki kırmızı kartlarda olduğu gibi, bir kırmızı kartın takımın bir sonraki maçı için otomatik olarak men cezasıyla sonuçlanacağını açıkça öngörmektedir. Bir oyuncu veya takım görevlisi, doğrudan veya dolaylı bir kırmızı kart sonucunda oyundan ihraç edilirse, takımının bir sonraki maçından otomatik olarak men edilecektir. Buna ek olarak, daha fazla yaptırım da uygulanabilir" denilmişti.

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