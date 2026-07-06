Plajda tesettürlü anne ile kızına saldırmıştı: O kadın mahkemeye sevk edildi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde plajda şezlong yeri yüzünden çıkan tartışma sonrası ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan gözaltına alınan İ.A., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olay, 3 Temmuz saat 18.00 sıralarında Mersinalanı Mahallesi’ndeki bir plajda meydana geldi. İ.A. ve A.A. arasında iddiaya göre ‘şezlong’ nedeniyle tartışma çıktı. A.A., tartışma sırasında İ.A.’nın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İ.A., nefret ve ayrımcılık suçundan gözaltına alındı. Kolluktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.A., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Öte yandan, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde İ.A.’nın bağırdığı ve sandalyeyi fırlattığı anlar yer aldı.

Resmi açıklama yapıldı: ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya gelişi kesinleşti!

CHP'de kritik toplantı sona erdi: YDK, 8 kişinin tedbir kararına itirazını reddetti!

Haberin Devamı

NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken görüşme: Fransa'dan Türkiye'ye SAMP/T satışında önemli adım