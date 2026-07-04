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Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu bakın hangisine rest çekti?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' kararıyla genel başkanlık koltuğuna geri dönmesi parti içinde çift başlılık krizine yol açtı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tarafını seçerek yoluna devam kararı aldı. Peki Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu bakın hangisine rest çekti? İşte dikkat çeken detaylar...

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu bakın hangisine rest çekti?
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Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu bakın hangisine rest çekti?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' kararıyla genel başkanlık koltuğuna geri dönmesi parti içinde çift başlılık krizine yol açtı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tarafını seçerek yoluna devam kararı aldı. Peki Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu bakın hangisine rest çekti? İşte dikkat çeken detaylar...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' kararıyla genel başkanlık koltuğuna geri dönmesi parti içinde çift başlılık krizine yol açtı. Özgür Özel ve ekibinin bu durumu reddettiği süreçte, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tarafını seçerek Kılıçdaroğlu'nu desteklediği ve Ekrem İmamoğlu tarafından atanan danışmanı kovduğu öne sürüldü.

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu bakın hangisine rest çekti?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan son siyasi gelişmeler, parti içindeki güç savaşlarını yeni bir boyuta taşıdı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlan" kararı ile parti yönetimine hukuken geri dönmesi ve "arındırma" sürecini başlatması, Özgür Özel ve ekibi tarafından kabul görmedi. Parti içinde fiili bir çift başlılığın yaşandığı bu karmaşık süreçte, milletvekilleri ve belediye başkanları da saflarını belirlemeye başladı.

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu bakın hangisine rest çekti?

BEŞİKÇİOĞLU TAVRINI BELİRLEDİ: KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA

Süreçte tarafı merak edilen isimlerden biri olan Erdal Beşikçioğlu ile ilgili Ankara kulislerini hareketlendiren çarpıcı bir iddia gündeme geldi. TV100 ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Sinan Burhan, Beşikçioğlu'nun yaşanan liderlik krizinde tarafını netleştirdiğini aktardı. Burhan, "Erdal Beşikçioğlu kararını verdi; CHP'de kalıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANINI KAVGA EDEREK İSTANBUL'A YOLLADI"

Sinan Burhan'ın paylaştığı kulis bilgisinin en dikkat çeken kısmı ise Ekrem İmamoğlu ile ilgili olan boyuttu. Beşikçioğlu'nun, İmamoğlu'nun ekibine yönelik sert bir hamle yaptığını öne süren Burhan, "Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan gönderdiği danışmanla kavga ederek onu gönderdi" ifadelerini kullandı.

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