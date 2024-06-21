CHP kanadından yeni Yılmaz Özdil açıklaması: “Haddini bil”

Özgür Özel ve Yılmaz Özdil arasındaki polemik büyüyor! "Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil"

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CHP kanadından yeni Yılmaz Özdil açıklaması: “Haddini bil”

CHP lideri Özgür Özel ve gazeteci Yılmaz Özdil arasındaki tartışma giderek daha da kızışıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özdil'in sosyal medya paylaşımlarına ilişkin olarak, "Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil" dedi.

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Siyasette normalleşme sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme, muhalif tutumuyla tanınan Yılmaz Özdil'i kızdırmıştı. Konuyla ilgili bir video yayınlayan Özdil, "Asrın lideri, Özgür Özel'e 'Koltuk' verdi" diyerek iki liderin görüşmesini sert bir dille eleştirdi. Seçim ertesi günü, CHP lideri Özel, "Geçmişte "Bidon Kafa" diye bir köşe yazısı yazmış bir arkadaş," dedi. Kutuplaşma olmadan bunlar yaşayamaz." diye ekledi. Özdil, Buket Aydın'ın lideri Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim" dedi." diye yanıtladı.

Haddini bil, Yılmaz Özdil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Yılmaz Özdil ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki tartışmaya katıldı. Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Yücel, "Bir kişinin CHP Genel başkanına 'Sözlerini yedireceğim' gibi bir üslup kullanması için şuurunu kaybetmiş olması gerekiyor" diyor. Sayın Özgür Özel sadece bir tespit yapmış. "Yılmaz Özdil, bugüne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun? Haddini bil!" dedi.

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