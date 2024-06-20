Gözü vatandaşın ekmeğine diktiler! İBB’den İstanbul halk ekmeğe yüzde 65 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ekmelere yüzde 25 oranında zam uygulandı.

İstanbul Halk Ekmek bayileri tarafından satılan ekmelere yüzde altmış altı zam uygulandı. 250 gramlık ekmek 5 liradan 8 TL oldu.

Mayıs ayındaki meclis toplantısında, İstanbul Ticaret Odası 200 gramlık ekmeğin maksimum fiyatını 10 TL'ye çıkardı.

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Temmuzda 3 Liraydı

Yine de geçen yıl Temmuz ayında ekmek 3 liradan 5 liraya yükseltildi.

Geçtiğimiz ay, Halk Ekmek'in altın çörek, tost ekmeği ve diğer ürünlerine yüzde kırk ve üzeri zam yaptığı da görüldü. Altın çörek fiyatı 5 TL'den 7,5 TL'ye, tost ekmeği fiyatı 20 TL'den 45 TL'ye yükseldi.