Bahşişe vergi gelebilir! Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan ilginç vergi önerisi

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Bahşişlere %10 Vergi Önerisi geldi. Gelirse nasıl olacak?

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Bahşişe vergi gelebilir! Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan ilginç vergi önerisi

Hizmet sektöründe çalışanlara bırakılan bahşişlerin vergilendirilmesine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yeni bir öneri sunuldu.

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Bahşişlerden yüzde on vergi alınması planlanıyor. Bu düzenleme, bahşişlerin işverenler tarafından ayrı bir hesapta takip edilmesini ve bahşişlerin çalışanlara brüt asgari ücreti aşmayacak şekilde dağıtılmasını öngörüyor. Amaç, bu gelirlerin vergilendirilmesi yoluyla devlet gelirlerini artırmak ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmaktır.

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