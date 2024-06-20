Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Fenerbahçe iç saha forması çok beğenildi

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu için yeni iç saha formasını resmi olarak açıkladı.

Otokoç logosu, sarı-lacivertli klasik çizgilerin çağdaş bir tasarımla birleştirildiği formanın önünde yer alıyor. Puma tarafından tasarlanan bu forma, hem estetik hem de rahatlık açısından taraftarların beğenisine sunulmuştur.

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Yeni formanın tanıtımı sosyal medyada büyük bir ilgi gördü ve takımlarını bu zarif formayla desteklemeye hazırlanan taraftarlar var.