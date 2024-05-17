ChatGPT 4o nedir ve nasıl faydalar sağlar?

GPT-4o duyurusunda OpenAI, modelin "çok daha doğal insan-bilgisayar etkileşimi" yeteneğine odaklandı. OpenAI'nin en yeni ve en gelişmiş yapay zeka (AI) modelidir.

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GPT-4o NEDİR?

OpenAI'nin GPT-4o'su, “o”, omni'nin ('hepsi' veya 'evrensel' anlamına gelir) anlamına gelir. 13 Mayıs 2024'te canlı yayınlanan bir duyuru ve demo sırasında piyasaya sürüldü.

OpenAI'nin GPT-4 with Vision modeli GPT-4 Turbo'nun önceki yinelemesine dayanarak metin, görsel ve ses giriş ve çıkış özelliklerine sahip çok modlu bir modeldir. GPT-4o'nun gücü ve hızı, birden fazla modaliteyi işleyen tek bir model olmaktan geliyor.

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Önceki GPT-4 sürümleri birden fazla tek amaçlı model (sesten metne, metinden sese, metinden görüntüye) kullandı ve farklı görevler için modeller arasında geçiş yapma konusunda parçalı bir deneyim yarattı.

GPT-4o'DAKİ YENİLİKLER NELER?

Sürüm demosu yalnızca GPT-4o'nun görsel ve işitsel yeteneklerini gösterirken, sürüm blogu GPT-4 sürümlerinin önceki yeteneklerinin çok ötesine geçen örnekler içerir. Selefleri gibi, metin ve vizyon yeteneklerine sahiptir. Ancak GPT-4o aynı zamanda video da dahil olmak üzere desteklenen tüm yöntemlerinde yerel anlayış ve üretim yeteneklerine sahiptir.

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GPT-4o'NUN FAYDALARI

API aracılığıyla kullanımı önemli ölçüde daha hızlı ve %50 daha ucuz olmasının yanı sıra, GPT-4'ün İngilizce metin ve koddaki Turbo performansıyla eşleşir. İngilizce olmayan dillerde metin üzerinde önemli ölçüde geliştirir. Diğer versiyonlarla karşılaştırıldığında, GPT-4o görsel ve işitsel anlamada üstündür.

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