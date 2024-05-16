Bitcoin Yeniden Canlandı: Son 2 Ayın En Yüksek Seviyesi Görüldü

Bitcoin (BTC) zayıf ABD ekonomik verilerinin Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimleri ile para politikasını gevşetmede gelişmiş ülke emsallerine katılma olasılığını artığı için Çarşamba günü yaklaşık iki ayın en büyük tek günlük kazancını açıkladı.

Veri kaynakları TradingView’e göre, piyasa değerine göre önde gelen kripto para birimi, 20 Mart'tan bu yana en büyük yüzde artışla %7,5'in üzerinde artarak 66.250 dolara yükseldi.

Diğer riskli varlıklar gibi, BTC de büyük merkez bankalarının para politikası duruşunda beklenen değişikliklere ve geleneksel para borçlanma maliyetinin düşmesi tahmin edildiğinde rallilere karşı hassastır.

ABD VERİLERİ EN ÇOK KRİPTOYA YARADI

ABD tarafından yayınlanan veriler Çalışma Bakanlığı Çarşamba günü, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Nisan ayında konsensüs tahminlerinden daha az arttığını gösterdi.

Dünyanın en büyük ekonomisinde yaşam maliyetinde yeni bir düşüş değişiminin sinyalini verdiğini gösterdi. Başlık TÜFE, Mart ve Şubat aylarında %0,4 yükseldikten sonra geçen ay %0,3 arttı. Gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE, Mart ayında %0,4 yükseldikten sonra Nisan ayında %0,3 arttı.

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Verilerin dün yayınlanmasıyla yansıması anında gerçekleşti. Hem geleneksel hem de dijital piyasalarda hareketlilik yaşandı. Bitcoin, uzun süredir sessiz kalmıştı. Enflasyonun düşük gelmesi, 4 bin dolarlık atış yaşandı.