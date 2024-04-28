Araç sahipleri sizi ilgilendiriyor! Trafik sigortası için elinizi çabuk tutun

2024 yılı başından beri Türkiye'de trafik sigortası primleri arttı. Mart ve Nisan aylarında %10, Ocak ve Şubat aylarında ise %5 artış oldu. Mayıs ayında, zam oranı %3'e düşürüldü ve üst sınırla sınırlandı. Trafik sigortası primlerinin Mayıs ayında yükseltilmesi, milyonlarca araç sahibini doğrudan etkileyeceğinden, bu zamların fiyatlara nasıl etki edeceği konusunda araştırmalar devam ediyor.

Trafik sigortası primi ne zaman ödenir?

Geçtiğimiz ay, tavan fiyat ve artış oranlarına göre zam oranları belirlendi. Trafik sigortası fiyatlarının Mayıs ayından itibaren önemli ölçüde değişeceğini gösteren maliyet endeksi, zammın hesaplanmasında kullanılacağını açıkladı.

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Çok sayıda ödeme, asgari ücret zammı nedeniyle belirleniyor. GSS primleri gibi birçok bireysel ödemede artış yapılırken, asgari ücret zammı kadar desteklerden yararlanmak için alt limit belirleniyor. Yeni uygulamaya göre, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması durumunda primler de artmayacak. Sigorta şirketleri, Temmuz ayında uygulanan zam uygulamasına rağmen primlerde herhangi bir zammın uygulanmayacağını belirterek maliyet konusundaki açıklamalarını yaptı. Maliyetlerin artması nedeniyle kaza hasar ödemelerine zam yapılacağı söylendi.

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Trafik sigortası, ZMMS olarak da bilinen zorunlu mali mesuliyet sigortası (ZMMS), her yıl belirlenen sınırlar dahilinde atılmaya devam ediyor. Bu sistem, kaza anında karşı tarafın zararlarını tazmin etmeyi hedeflerken, sadece araç masraflarının ödendiği bu poliçede, karşı tarafın hastane veya ila masrafları SGK tarafından karşılanır.

Sigorta şirketleri, araç özelliklerine uygun en kapsamlı poliçeyi seçmenin çok önemli olduğunu söylüyor. Bu, uygun bir poliçe ile şirketlerin maddi hasarlar, üçüncü şahıs sakatlıkları, vefat ve avukat masrafları gibi masrafları karşıladığını garanti eder.