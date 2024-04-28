Araç sahipleri sizi ilgilendiriyor! Trafik sigortası için elinizi çabuk tutun

Mayıs ayında sigorta primleri ile ilgili değişiklikler başlayacak. Mayıs ayında %5 ek zam uygulanacak.

YAYINLAMA
Google News
Araç sahipleri sizi ilgilendiriyor! Trafik sigortası için elinizi çabuk tutun

2024 yılı başından beri Türkiye'de trafik sigortası primleri arttı. Mart ve Nisan aylarında %10, Ocak ve Şubat aylarında ise %5 artış oldu. Mayıs ayında, zam oranı %3'e düşürüldü ve üst sınırla sınırlandı. Trafik sigortası primlerinin Mayıs ayında yükseltilmesi, milyonlarca araç sahibini doğrudan etkileyeceğinden, bu zamların fiyatlara nasıl etki edeceği konusunda araştırmalar devam ediyor.

Trafik sigortası primi ne zaman ödenir?

Geçtiğimiz ay, tavan fiyat ve artış oranlarına göre zam oranları belirlendi. Trafik sigortası fiyatlarının Mayıs ayından itibaren önemli ölçüde değişeceğini gösteren maliyet endeksi, zammın hesaplanmasında kullanılacağını açıkladı.

BİM 30 nisan kataloğu yayınlandı! Bim indirimleri dikkat çekiyorBİM 30 nisan kataloğu yayınlandı! Bim indirimleri dikkat çekiyor

İnternet bankacılığından o özelliği aktif edin! 400 TL para hemen yatacakİnternet bankacılığından o özelliği aktif edin! 400 TL para hemen yatacak

Bu kez çalışanlar yaşadı! 50 bin TL promosyon veriliyorBu kez çalışanlar yaşadı! 50 bin TL promosyon veriliyor

Çok sayıda ödeme, asgari ücret zammı nedeniyle belirleniyor. GSS primleri gibi birçok bireysel ödemede artış yapılırken, asgari ücret zammı kadar desteklerden yararlanmak için alt limit belirleniyor. Yeni uygulamaya göre, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması durumunda primler de artmayacak. Sigorta şirketleri, Temmuz ayında uygulanan zam uygulamasına rağmen primlerde herhangi bir zammın uygulanmayacağını belirterek maliyet konusundaki açıklamalarını yaptı. Maliyetlerin artması nedeniyle kaza hasar ödemelerine zam yapılacağı söylendi.

Trafik sigortası, ZMMS olarak da bilinen zorunlu mali mesuliyet sigortası (ZMMS), her yıl belirlenen sınırlar dahilinde atılmaya devam ediyor. Bu sistem, kaza anında karşı tarafın zararlarını tazmin etmeyi hedeflerken, sadece araç masraflarının ödendiği bu poliçede, karşı tarafın hastane veya ila masrafları SGK tarafından karşılanır.

Sigorta şirketleri, araç özelliklerine uygun en kapsamlı poliçeyi seçmenin çok önemli olduğunu söylüyor. Bu, uygun bir poliçe ile şirketlerin maddi hasarlar, üçüncü şahıs sakatlıkları, vefat ve avukat masrafları gibi masrafları karşıladığını garanti eder.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Metin Külünk'ten AK Parti'de yeri yerinden oynatacak açıklama! ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahte anketler sunuldu''
Metin Külünk'ten AK Parti'de yeri yerinden oynatacak açıklama! ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahte anketler sunuldu''
Bugün Burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? 28 Nisan Pazar günü tüm Burç yorumları, ilişkiler, kariyer, maddi durum...
Bugün Burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? 28 Nisan Pazar günü tüm Burç yorumları, ilişkiler, kariyer, maddi durum...
Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Benzin istasyonuna girdi vatandaşlarla sohbet etti resim çektirdi
Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Benzin istasyonuna girdi vatandaşlarla sohbet etti resim çektirdi
Tarihçi İlber Ortaylı'dan Ayasofya Camii için skandal sözler! ''Namaz kılmak için gudubet bina''
Tarihçi İlber Ortaylı'dan Ayasofya Camii için skandal sözler! ''Namaz kılmak için gudubet bina''
Son Haberler
Araç sahipleri sizi ilgilendiriyor! Trafik sigortası için elinizi çabuk tutun
Araç sahipleri sizi ilgilendiriyor! Trafik sigortası için elinizi çabuk tutun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ziyaretini erteledi: Nedeni belli oldu…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ziyaretini erteledi: Nedeni belli oldu…
İYİ Parti'de Meral Akşener'in koltuğuna oturan yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu
İYİ Parti'de Meral Akşener'in koltuğuna oturan yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu
İnternet bankacılığından o özelliği aktif edin! 400 TL para hemen yatacak
İnternet bankacılığından o özelliği aktif edin! 400 TL para hemen yatacak
Tüketiciler şokta! Ünlü maden suyunda bakteri tespit edildi, milyonlarca maden suyu şişesi imha edildi
Tüketiciler şokta! Ünlü maden suyunda bakteri tespit edildi, milyonlarca maden suyu şişesi imha edildi
27 Nisan 2024 Cumartesi günlük burç yorumları | Sosyalleşmek size iyi gelecektir
27 Nisan 2024 Cumartesi günlük burç yorumları | Sosyalleşmek size iyi gelecektir
Çok Okunanlar
Bugün Burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? 28 Nisan Pazar günü tüm Burç yorumları, ilişkiler, kariyer, maddi durum...
Bugün Burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? 28 Nisan Pazar günü tüm Burç yorumları, ilişkiler, kariyer, maddi durum...
Aman dikkat! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı?
Aman dikkat! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı?
İYİ Parti'de Meral Akşener'in koltuğuna oturan yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu
İYİ Parti'de Meral Akşener'in koltuğuna oturan yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu
Kadıköy’de derbinin kazananı Fenerbahçe: 2-1, Beşiktaş uzun süre 10 kişi oynadı
Kadıköy’de derbinin kazananı Fenerbahçe: 2-1, Beşiktaş uzun süre 10 kişi oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Filistin için ateşkes çağrısında bulunan öğrencilere işkence gibi gözaltı!
Filistin için ateşkes çağrısında bulunan öğrencilere işkence gibi gözaltı!
Yorumlananlar
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor