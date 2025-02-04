Cemal Enginyurt hakkında soruşturma! CHP'ye geçer geçmez cumhurbaşkanına hakaret etti

SON DAKİKA HABERİ: Yaptığı açıklamalarla gündem olarak bir çok kesimin tepkisini üzerine çeken ve demokrat partiden istifa ederek CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşma yaptı.

CHP'YE GEÇER GEÇMEZ CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETTİ

Enginyurt'un konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Enginyurt, bugün partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yoksa başımızda öyle bir adam var ki; adı Recep Tayyip Erdoğan. Bizi öyle bir hale getirmek istiyor ki ‘Ya benimsin ya kara toprağın’ dedirtmeye çalışıyor. Biz buraya niye geldik? Ne senin olacağız Erdoğan, ne kara toprağın. Mustafa Kemal Atatürk’e asker olacağız. Hepimize soruyorlar; Özgür Çelik’e, Özgür Özel’e, buradaki CHP milletvekillerine. Siz korkmuyor musunuz, siz yılmıyor musunuz, sizin cesaretiniz nereden geliyor, siz nasıl bu kadar cesursunuz diye.

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Biz de diyoruz ki; biz korkuyu Kerbela’da bıraktık. Ve en önemlisi biz söz verdik. Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olacağız dedik. Bu tek adamlık sevdasıyla baskı ve zulüm düzenini kurana Silivri’dekiler adına sesleniyorum; zulüm denizinde yüzemez gemi, batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun."

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