Mansur Yavaş'ın "ön seçim" restine Ekrem İmamoğlu'ndan cevap! "Görüşü farklı olabilir, konuşuruz"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlık adayı belirlemesi krize dönüşürken, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, arasındaki yapılan karşılıklı açıklamalar devam ediyor.

MANSUR YAVAŞ, ADAYIN ERKEN AÇIKLANMASINI VE ÖN SEÇİMİ DOĞRU BULMUYOR

CHP lideri Özgür Özel'in 28 Ocak'ta CHP Grubunda açıkladığı "demokrasi manifestosu" Kılıçdaroğlu sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etkisiyle şekillenen parti içindeki yönelimler için önemli bir meşruiyet çerçevesi çizdi. İmamoğlu'nun "cesur demokrasi uygulaması" dediği uygulamada ise CHP’nin 1 milyon 600 bin üyesinin katılımıyla yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın üstü adeta çiziliyor.

Cumhurbaşkanı adayını belirlemesinde en başından beri 60 milyon seçmenin eğilimini belirleyecek olan anket yapılsın diyen Yavaş en son "Aday belirlemenin çok erken olduğunu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. " demişti.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN YAVAŞ'A CEVAP

İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın sözleri için şunları kaydetti:

"Partimizin ortaya koyduğu eğilim tarihidir. Demokratik devrimi yürekten destekliyorum. Mansur Yavaş’ın görüşü farklı olabilir, konuşuruz en doğru yolu buluruz. Ben o bu şu meselesinin çok ötesine koyarız. Konumlanmanın ötesinde bir durum bu. O manada buluşuruz, birleşiriz, fikirlerimizi birleştiririz, çok güçlü bir şekilde iktidara yürürüz endişeniz olmasın."

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