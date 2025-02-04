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  3. CHP'de büyük çatlak! Özgür Özel Mansur Yavaş'a resti çekti! " Erken seçim adayı erken belirlenir"

CHP'de büyük çatlak! Özgür Özel Mansur Yavaş'a resti çekti! " Erken seçim adayı erken belirlenir"

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CHP'de büyük çatlak! Özgür Özel Mansur Yavaş'a resti çekti! " Erken seçim adayı erken belirlenir"
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci partide büyük çatlağa neden olurken, "Aday erken açıklanmasın" diyen Mansur Yavaş'a Genel Başkan Özgür Özel " Erken seçim adayı erken belirlenir" diyerek rest çekti.
CHP'de büyük çatlak! Özgür Özel Mansur Yavaş'a resti çekti! " Erken seçim adayı erken belirlenir" 1 15

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Özel'in gündeminde erken seçim vardı. Özel, partisinin 28 Ocak'taki grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oy kullanmasıyla yapılacak ön seçimle belirleneceğini açıklamıştı.

CHP'de büyük çatlak! Özgür Özel Mansur Yavaş'a resti çekti! " Erken seçim adayı erken belirlenir" 2 25

CHP bu kapsamda çalışmalarını sürdürürken ismi adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmişti.

Yavaş, "Aday belirlemenin erken olduğunu düşünüyorum. Seçim tarihi henüz belli değil. O zamana kadar şartlar değişir." demişti.

CHP'de büyük çatlak! Özgür Özel Mansur Yavaş'a resti çekti! " Erken seçim adayı erken belirlenir" 3 35

ÖZEL'DEN YAVAŞ'A CEVAP

Yavaş'ın sözleri sonrası CHP lideri Özel, erken seçimin adayının erken belirlenmesi gerektiğini söyledi.

CHP'de büyük çatlak! Özgür Özel Mansur Yavaş'a resti çekti! " Erken seçim adayı erken belirlenir" 4 45

Özel konuyla ilgili, "Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız. Daha düne kadar daha düne kadar "CHP iki aday tartışması arasında eziliyor, gündem hep bu oluyor, netleşmelidir." diyen bazılarının şimdi "Cumhuriyet Halk Partisi niye adayını erken belirliyor?" demeye başladığını ama bir yandan da sokağın ve örgütün bu mücadeleyi, bu yürüyüşü nasıl sahiplendiğini birlikte görüyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'de büyük çatlak! Özgür Özel Mansur Yavaş'a resti çekti! " Erken seçim adayı erken belirlenir" 5 55

İMAMOĞLU NE DEDİ?

Mansur Yavaş'ın bu açıklamalarına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan cevap geldi.

İmamoğlu, "Değerli Mansur Yavaş Başkanımızın görüşü farklı olabilir ama yine de biz konuşur, en doğru yolu buluruz. Bunlar parti içerisindeki meseleler" dedi.

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