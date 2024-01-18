Markete giren adam, döndüğünde aracının koltuğunda başkasını görünce şok oldu!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir şahıs, kısa bir süreliğine arabasını çalışır vaziyette bırakarak markete girdi. Marketten çıkan adam arabasına yöneldiğinde, içinde başka bir şahıs ile karşılaşınca şok şaşırdı. İlginç durumu telefonuyla videoya kaydetti.

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Markete giren adam, döndüğünde aracının koltuğunda başkasını görünce şok oldu!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobili çalışır vaziyette bırakan kişi geri geldiğinde direksiyonda başkasının oturduğunu görünce şoke oldu. Akıl sağlığı yerinde olmayan veya uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen şüpheli, "Biri gel gidelim dedi ben de bindim. Otomatik, manuel olsaydı sabah kadar gezerdim" dedi.

"Otomatik, manuel olsaydı sabah kadar gezerdim"

Karasu'da yaşanan garip olayda, otomobili çalışır vaziyette bırakan Ensar Yavuzyiğit, geri geldiğinde direksiyonda başkasının oturduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Akıl sağlığı yerinde olmayan veya uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen şüpheli ile araç sahibi arasında yaşanan diyaloglar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil sahibinin araçtan indirerek soru sorduğu şüphelinin, "Hadi gel gidelim diye bir ses duydum. Ben de dışarı çıktım arabaya bindim. Araç otomatik değil de manuel olsaydı sabaha kadar gezerdim" dedi.

Markete giren adam, döndüğünde aracının koltuğunda başkasını görünce şok oldu!

"Aracımın şoför koltuğunda başka bir şahsın olduğunu gördüm"

Olayı anlatan Ensar Yavuzyiğit, "Aracımı çalışır halde bırakıp markete girdim. Marketten çıktığımda aracımın şoför koltuğunda başka bir şahsın olduğunu gördüm. Bunun üzerine şahsı araçtan indirerek sorular sordum. Benim sorularıma verdiği yanıtlardan dolayı şahsın akıl sağlının yerinde olmadığını veya uyuşturucu madde etkisi altında kaldığını düşündüm. Ben de o anları kayda alarak elimde delil olmasını istedim" diye konuştu.

Markete giren adam, döndüğünde aracının koltuğunda başkasını görünce şok oldu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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