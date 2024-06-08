Canan Karatay'dan ömür uzatan tavsiye! Günde sadece bir avuç yiyin

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, takipçilerine sürekli olarak sağlıklı yaşam konusunda tavsiyeler veriyor. Sürekli ilaç kullanan insanlara verdiği tavsiye, ilaçları çöpe atacaktır. Sabah kahvaltılarında bir avuç tüketmek size iyi gelir. İ

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Canan Karatay'dan ömür uzatan tavsiye! Günde sadece bir avuç yiyin

Canan Karatay, sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda akla gelen ilk isimlerden biridir. Ülkemizin tanınmış isimlerinden biri olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda yeni önerilerini sundu.

Milyonlarca takipçisi olan Canan Karatay, sağlıklı beslenme önerileriyle tanınıyor. Diyetlerini de paylaşıyor ve hangi besinlerin faydalı olduğunu söylüyor. Sağlıkla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Karatay, ilaç kullanan insanlara seslendi.

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Her sabah kahvaltıda ezine peyniri yemelisiniz dedi. Uzman isim ezine peynirinin faydalarını da sıraladı. İlaçların çöpe atılacağını belirterek hayvansal beslenmeyi sık sık tavsiye ediyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, ezine peynirini istediğiniz kadar yiyebileceğinizi söyledi. Bununla birlikte, tavsiyelerine göre bir avuç içi kadar tüketmeniz yeterlidir.

Karatay, "Niçin avucunuz içi kadar diyorum?" çünkü kibrit kutusuna karşı mücadele ettim. "Kibrit kutusu kadar peynir yiyin" demekten Türkiye'yi aç bıraktılar. Onu belirtiyorum. Tam yağlı olması çok önemlidir. çünkü tam yağlı süt keçi ve koyun sütünden oluşur.sözlerine yer verdi.

Karatay, ezine peynirinin hayvansal yağ içerdiğini belirtti. Hayvansal yağların en sağlıklı olduğu düşünülüyor.

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