BİM 14 haziran aktüel ürünler! BİM Klima, bisiklet, telefon, buzdolabı satacak

BİM, yaz sezonu için 14 Haziran'da başlayacak indirimli ürünlerini duyurdu. BİM, müşterilerine geniş seçenekler sunarak bir dizi elektronik üründe çarpıcı indirimler yaptı.

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BİM 14 haziran aktüel ürünler! BİM Klima, bisiklet, telefon, buzdolabı satacak

14 Haziran'dan itibaren BİM'in aktüel kataloğunda elektronik ürünlerde önemli indirimler olacak. Klima, buzdolabı, tıraş makinesi ve elektrikli bisiklet gibi birçok ürünün fiyatları düştü.

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Elektronik Cihazlar

Bonobo Elektrikli Bisiklet: 49.999 TL (6 taksit imkanı)

Speed Light Pro Elektrikli Bisiklet (Kuba): 17.999 TL (6 taksit imkanı)

Corby Elektrikli Motosiklet (Çocuk): 10.999 TL

Creality K1 3D Yazıcı: 19.999 TL

HP Victus i5 Gaming Laptop: 25.999 TL

Samsung Galaxy S22 5G 8+128GB Cep Telefonu: 19.999 TL

Geske 100 Temizleme Fırçası 6'sı Bir Arada: 2.999 TL

TCL 12.000 BTU Klima: 18.999 TL

TCL 18.000 BTU Klima: 29.999 TL

Ev ve Mutfak Ürünleri

Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı: 4.299 TL

Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 4.999 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi: 3.499 TL

S10 Vacuum Mop Pro Cleaner Akıllı Robot Süpürge: 9.999 TL

Philips Süpürge: 4.799 TL

Keysmart 2’li Türk Kahvesi Makinesi: 4.999 TL

Fakir Çay Makinesi Tea N More: 1.099 TL

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