BİM 14 haziran aktüel ürünler! BİM Klima, bisiklet, telefon, buzdolabı satacak

14 Haziran'dan itibaren BİM'in aktüel kataloğunda elektronik ürünlerde önemli indirimler olacak. Klima, buzdolabı, tıraş makinesi ve elektrikli bisiklet gibi birçok ürünün fiyatları düştü.
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Elektronik Cihazlar
Bonobo Elektrikli Bisiklet: 49.999 TL (6 taksit imkanı)
Speed Light Pro Elektrikli Bisiklet (Kuba): 17.999 TL (6 taksit imkanı)
Corby Elektrikli Motosiklet (Çocuk): 10.999 TL
Creality K1 3D Yazıcı: 19.999 TL
HP Victus i5 Gaming Laptop: 25.999 TL
Samsung Galaxy S22 5G 8+128GB Cep Telefonu: 19.999 TL
Geske 100 Temizleme Fırçası 6'sı Bir Arada: 2.999 TL
TCL 12.000 BTU Klima: 18.999 TL
TCL 18.000 BTU Klima: 29.999 TL
Ev ve Mutfak Ürünleri
Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı: 4.299 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 4.999 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi: 3.499 TL
S10 Vacuum Mop Pro Cleaner Akıllı Robot Süpürge: 9.999 TL
Philips Süpürge: 4.799 TL
Keysmart 2’li Türk Kahvesi Makinesi: 4.999 TL
Fakir Çay Makinesi Tea N More: 1.099 TL