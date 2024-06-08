KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri ilkokul mezunu personel alacak

Devlet Su İşleri (DSİ), sulama birliği için çalışacak personel arıyor. Bu ilan, ilkokul mezunu adaylara KPSS şartı olmadan iş fırsatı sunacaktır.

YAYINLAMA
Google News
KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri ilkokul mezunu personel alacak

Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılacak ve alımlar, Kastamonu Sulama Birliği'ndeki eksiklikleri gidermek amacıyla gerçekleştirilecek.

Kimler başvuru yapabilecek?

Yaş Şartı: Adaylar 18 yaşından büyük olmalıdır.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için herhangi bir askerlikle ilişkisi olmamalıdır.

KPSS Şartı: KPSS puanı bu alımda aranmayacaktır.

Emekliye geri ödemesiz destek! Promosyon ödemesinde tarihi rakamlarEmekliye geri ödemesiz destek! Promosyon ödemesinde tarihi rakamlar

Belediye çok sayıda personel alacak! KPSS şartı yok, ilkokul mezunu personel alımıBelediye çok sayıda personel alacak! KPSS şartı yok, ilkokul mezunu personel alımı

Evlenecekler çiftlere kötü haber! Gelinlik provalarında artık ücret ödeyeceksinizEvlenecekler çiftlere kötü haber! Gelinlik provalarında artık ücret ödeyeceksiniz

Kontenjan Bilgisi ve Özel Başvuru Şartları: DSİ Sulama Birliği, tarla ürünleri üreten çiftçi (zirai sulamacı) istihdam edecek.

Özel Şartlar: Beton işleri, elle kanal temizliği, kanal bakım onarımı ve su dağıtım kontrollerini yapabilen, B sınıfı ehliyetli ve geceleri vardiyalı olarak çalışabilen adaylar tercih edilecektir.

DSİ Sulama Birliği, Kastamonu Sulama Birliği'ndeki eksiklikleri gidermek amacıyla bu alıma odaklanmıştır. Başvurular 7 Haziran 2024'ten 11 Haziran 2024'e kadar İŞKUR'un Online Başvuru Platformu üzerinden yapılabilir. İlan Numarası: 00008347928 Başvurular belirtilen tarihler arasında yapılmalıdır. Başvuru süresi dışında gelen başvurular incelenmeyecektir. Bu fırsatı kaçırmamak için adayların gerekli şartları sağlamaları ve başvurularını zamanında yapmaları gerekir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji alarm verdi! Yağmur ve fırtına geliyor
Meteoroloji alarm verdi! Yağmur ve fırtına geliyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Belediye çok sayıda personel alacak! KPSS şartı yok, ilkokul mezunu personel alımı
Belediye çok sayıda personel alacak! KPSS şartı yok, ilkokul mezunu personel alımı
Evlenecekler çiftlere kötü haber! Gelinlik provalarında artık ücret ödeyeceksiniz
Evlenecekler çiftlere kötü haber! Gelinlik provalarında artık ücret ödeyeceksiniz
Son Haberler
KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri ilkokul mezunu personel alacak
KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri ilkokul mezunu personel alacak
Ebru Şallı cildi kaymak gibi yapan o karışımı paylaştı! O kür sizi 10 yaş gençleştirecek
Ebru Şallı cildi kaymak gibi yapan o karışımı paylaştı! O kür sizi 10 yaş gençleştirecek
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tanıtım programında konuştu: 'Bütçede aslan payını eğitime ayırdık'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tanıtım programında konuştu: 'Bütçede aslan payını eğitime ayırdık'
Şişli’de korkunç olay! Mezuniyet kutlaması sırasında dev ekranın altında kaldılar!
Şişli’de korkunç olay! Mezuniyet kutlaması sırasında dev ekranın altında kaldılar!
Çok Okunanlar
Üniversite sınavına girecekler dikkat! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar? 8 Haziran Cumartesi tüm yurt da hava durumu
Üniversite sınavına girecekler dikkat! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar? 8 Haziran Cumartesi tüm yurt da hava durumu
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Kırmızı bültenle aranıyordu! Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Macaristan'dan İadesini bekliyoruz
Kırmızı bültenle aranıyordu! Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Macaristan'dan İadesini bekliyoruz
BİM 7 haziran aktüel ürünler! Televizyon, elektrikli bisiklet, kulaklık, mutfak ürünleri
BİM 7 haziran aktüel ürünler! Televizyon, elektrikli bisiklet, kulaklık, mutfak ürünleri
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı