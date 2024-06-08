KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri ilkokul mezunu personel alacak

Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılacak ve alımlar, Kastamonu Sulama Birliği'ndeki eksiklikleri gidermek amacıyla gerçekleştirilecek.

Kimler başvuru yapabilecek?

Yaş Şartı: Adaylar 18 yaşından büyük olmalıdır.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için herhangi bir askerlikle ilişkisi olmamalıdır.

KPSS Şartı: KPSS puanı bu alımda aranmayacaktır.

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Kontenjan Bilgisi ve Özel Başvuru Şartları: DSİ Sulama Birliği, tarla ürünleri üreten çiftçi (zirai sulamacı) istihdam edecek.

Özel Şartlar: Beton işleri, elle kanal temizliği, kanal bakım onarımı ve su dağıtım kontrollerini yapabilen, B sınıfı ehliyetli ve geceleri vardiyalı olarak çalışabilen adaylar tercih edilecektir.

DSİ Sulama Birliği, Kastamonu Sulama Birliği'ndeki eksiklikleri gidermek amacıyla bu alıma odaklanmıştır. Başvurular 7 Haziran 2024'ten 11 Haziran 2024'e kadar İŞKUR'un Online Başvuru Platformu üzerinden yapılabilir. İlan Numarası: 00008347928 Başvurular belirtilen tarihler arasında yapılmalıdır. Başvuru süresi dışında gelen başvurular incelenmeyecektir. Bu fırsatı kaçırmamak için adayların gerekli şartları sağlamaları ve başvurularını zamanında yapmaları gerekir.