İnternetten alışveriş yapanlar üzülecek! Kargo fiyatlarına zam kapıda

Kargo şirketleri, son dönemde artan maliyet ve zarar nedeniyle ücretlerini değiştirdi. PTT, bu değişikliklerden biri olan kargo ücretlerini artırdığını açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
İnternetten alışveriş yapanlar üzülecek! Kargo fiyatlarına zam kapıda

PTT'nin yeni ücret tarifesi, gönderi ağırlığına göre değişiyor. Şehir dışına gönderilen 0,5 kg'lık bir kargo 122 TL'ye mal oldu. 1 kilogramlık kargo 145 TL'ye mal olacak. Ağırlık arttıkça ücretler de artacaktır.

Tekrar yollama ve iade ücretleri gönderinin özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

Ada gibi belirli bölgelere gönderilen malların ağırlığı belirli sınırlar içinde tutulacak.

KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri ilkokul mezunu personel alacakKPSS şartı yok! Devlet Su İşleri ilkokul mezunu personel alacak

Meteoroloji alarm verdi! Yağmur ve fırtına geliyorMeteoroloji alarm verdi! Yağmur ve fırtına geliyor

Emekliye geri ödemesiz destek! Promosyon ödemesinde tarihi rakamlarEmekliye geri ödemesiz destek! Promosyon ödemesinde tarihi rakamlar

Bireysel müşterilerin gönderebileceği en yüksek ağırlık ve hacim sınırları vardır.

Bu yeni tarife, özellikle internetten alışveriş yapan kişiler ve e-ticaret yapan işletmeler için önemli bir değişiklik getiriyor. Kargo ücretlerindeki bu artışın sektör üzerindeki etkisi ve tüketiciler üzerindeki etkisi dikkatle takip edilecek.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Emekliye geri ödemesiz destek! Promosyon ödemesinde tarihi rakamlar
Emekliye geri ödemesiz destek! Promosyon ödemesinde tarihi rakamlar
Emekli olacaklar dikkat! Dilekçenizi bu tarihe göre verin
Emekli olacaklar dikkat! Dilekçenizi bu tarihe göre verin
“Önceliğimiz düşük maliyetli çevreci enerji” bu sözler Bakan Bayraktar’a ait
“Önceliğimiz düşük maliyetli çevreci enerji” bu sözler Bakan Bayraktar’a ait
Son Haberler
2024 YKS: TYT sınavı kolay mıydı, zor muydu? 2024 YKS sosyal medya tepkileri
2024 YKS: TYT sınavı kolay mıydı, zor muydu? 2024 YKS sosyal medya tepkileri
BİM 14 haziran aktüel ürünler! BİM Klima, bisiklet, telefon, buzdolabı satacak
BİM 14 haziran aktüel ürünler! BİM Klima, bisiklet, telefon, buzdolabı satacak
İnternetten alışveriş yapanlar üzülecek! Kargo fiyatlarına zam kapıda
İnternetten alışveriş yapanlar üzülecek! Kargo fiyatlarına zam kapıda
KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri ilkokul mezunu personel alacak
KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri ilkokul mezunu personel alacak
Nvidia hissesini tam dipten almıştı: Ünlü yatırımcı Wood’dan yapay zeka yorumu…
Nvidia hissesini tam dipten almıştı: Ünlü yatırımcı Wood’dan yapay zeka yorumu…
Sadece Türkler altına hücum etmiyor: Vietnam’da külçe altın için halk sıraya girdi
Sadece Türkler altına hücum etmiyor: Vietnam’da külçe altın için halk sıraya girdi
Çok Okunanlar
Üniversite sınavına girecekler dikkat! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar? 8 Haziran Cumartesi tüm yurt da hava durumu
Üniversite sınavına girecekler dikkat! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar? 8 Haziran Cumartesi tüm yurt da hava durumu
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Araba almak isteyen bayilere koşsun! Fiat Egea’de dev indirim
Araba almak isteyen bayilere koşsun! Fiat Egea’de dev indirim
Fed öncesi kritik veri geldi: Amerika’dan iş raporu paylaşıldı
Fed öncesi kritik veri geldi: Amerika’dan iş raporu paylaşıldı
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı