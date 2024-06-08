İnternetten alışveriş yapanlar üzülecek! Kargo fiyatlarına zam kapıda

PTT'nin yeni ücret tarifesi, gönderi ağırlığına göre değişiyor. Şehir dışına gönderilen 0,5 kg'lık bir kargo 122 TL'ye mal oldu. 1 kilogramlık kargo 145 TL'ye mal olacak. Ağırlık arttıkça ücretler de artacaktır.

Tekrar yollama ve iade ücretleri gönderinin özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

Ada gibi belirli bölgelere gönderilen malların ağırlığı belirli sınırlar içinde tutulacak.

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Bireysel müşterilerin gönderebileceği en yüksek ağırlık ve hacim sınırları vardır.

Bu yeni tarife, özellikle internetten alışveriş yapan kişiler ve e-ticaret yapan işletmeler için önemli bir değişiklik getiriyor. Kargo ücretlerindeki bu artışın sektör üzerindeki etkisi ve tüketiciler üzerindeki etkisi dikkatle takip edilecek.