Değerli taşlardan oluşan 15 yıllık tesbih koleksiyonunun değeri bir servet etti!

Elazığ'da 15 yıldır biriktirdiği birbirinden değerli tesbihlerini koleksiyon halinde getiren Öner Coşkun'un piyasa değerlerini açıklayınca şaşkınlık yarattı.

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Değerli taşlardan oluşan 15 yıllık tesbih koleksiyonunun değeri bir servet etti!

Elazığ’da yaşayan Öner Coşkun'un 15 yıldır topladığı ve birbirinden değerli taşlardan oluşan, piyasa değeri 1 milyon 350 bin lira olan tespih koleksiyonu görenleri şaşırtıyor.

Elazığ'da yaşayan Öner Coşkun, bürosunda muhafaza ettiği ve yaklaşık 15 yıldır biriktirdiği piyasa değeri 1 milyon 350 bin lira olan tespih koleksiyonuyla ilgi çekiyor. Aralarında Osmanlı kehribar, 150 yıllık Oltu taşı tespih, damla kehribar ve 150 yıllık köstekli saatin de bulunduğu koleksiyona gözü gibi bakan Coşkun, alıcı olursa ürünleri 1 milyon 350 bin liraya satacağını ifade etti.

Değerli taşlardan oluşan 15 yıllık tesbih koleksiyonunun değeri bir servet etti!

150 YILLIK TESBİHLER KOLEKSİYONUNU SÜSLÜYOR

Askerden geldikten sonra koleksiyon yapmaya başladığını ifade eden Öner Coşkun, "15 yıldır koleksiyon yapıyorum. Kendime göre değerli gördüğüm tespih varsa hepsinin parasını vererek aldım. Koleksiyonumda güzel ve önemli ustaların yaptıkları tespihler var. Mesela dedemin dedesinden kalan 150 yıllık 99’luk Oltu taşından tespih bile var. Osmanlı kehribarı tespihlerimiz var. Hepsini de kendim beğenerek aldım. Bunun yanında her tespihimize uygun gümüş yüzük var. 150 yıllık dede yadigarı bize kalan köstekli saatimiz var. Bunların değerini bilene 1 milyon 350 bin liraya bırakırım" dedi.

Değerli taşlardan oluşan 15 yıllık tesbih koleksiyonunun değeri bir servet etti!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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