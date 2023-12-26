İstanbul’da taksici ile müşteri arasında tekme ve yumruklu kavga! "Seni almak zorunda mıyım oğlum"

Beşiktaş'ta bir taksi şoförü, kendisini almadığı gerekçesiyle müşteriyle yol ortasında kavga tutuştu. Yumrukların konuştuğu kavganın görüntüleri cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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İstanbul’da taksici ile müşteri arasında tekme ve yumruklu kavga! "Seni almak zorunda mıyım oğlum"

Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi de sarı taksiler. Öyle ki sarı ticari taksiler bazı medya organlarında ve vatandaşlar arasında "sarı bela" olarak da ifade ediliyor.

Sarı ticari taksiler her gün farklı olaylarla gündem geliyor. En çokta müşteri seçme, kısa mesafe gibi nedenlerden dolayı çok ciddi yaralanmalı kavgalar ve yaralanmalar meydana geliyor.

Bu bağlamda bu olaylara benzer bir olayda geçtiğimiz afta Cumartesi günü Beşiktaş meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre; bir vatandaş, yoldan geçen taksiyi çevirerek gitmek istediği yeri söyledi. Taksi şoförü, yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Birbirlerine hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

"Seni almak zorunda mıyım"

Taraflar birbirlerine küfür ve tehditlerle saldırırken taksi sürücüsü, "Seni almak zorunda mıyım oğlum" diyerek müşterinin üstüne yürüdü.

"Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin"

Trafikte bulunan diğer vatandaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırırken bir kadının, "Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin" sözleriyle araya girmeye çalıştığı duyuldu.

Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İstanbul’da taksici ile müşteri arasında tekme ve yumruklu kavga! "Seni almak zorunda mıyım oğlum"

İstanbul’da taksici ile müşteri arasında tekme ve yumruklu kavga! "Seni almak zorunda mıyım oğlum"

İstanbul’da taksici ile müşteri arasında tekme ve yumruklu kavga! "Seni almak zorunda mıyım oğlum"

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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