Büyük sürpriz! Alex de Souza Süper Lig'e geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım

Trendyol Süper Lig'in bitimine iki hafta kala takımlar yeni sezon hazırlıklarını daha şimdiden yaparak teknik direktör ve futbolcularını belirlemeye şimdiden başladı. Bu takımlardan bir tanesi olan Antalyaspor, büyük bir sürprize imza atarak Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alan Alex de Souza ile gelecek sezon için anlaşmaya vardı.

ANTALYASPOR ALEX DESOUZA İLE ANLAŞTI

Sporx'in haberine göre, Antalya Lider gazetesinin haberine göre; Antalyaspor yönetimi, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile prensipte anlaşma sağladı.

Teknik direktörlük kariyerinde Sao Paulo U20 takımı ile Avai'yi çalıştıran 46 yaşındaki Alex, yeni sezonda Antalyaspor'da görev yapacak.

YARDIMCISI MEHMET AURELIO

Alex de Souza'nın yardımcı antrenör olarak kendisi gibi Türkiye'de iz bırakan Brezilya asıllı Türk futbolcu Mehmet Aurelio'yu görevlendirdiği öğrenildi.

ANTALYA TARAFTARLARI 'HOŞ GELDİN' DEDİ

Öte yandan Antalyaspor'un köklü taraftar grubu 07 Gençlik, sosyal medya hesabından "Hoş geldiniz Alex De Souza ve Mehmet Aurelio, birlikte harika işler başaracağımıza inanıyoruz" paylaşımında bulundu.

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Antalyaspor'un taraftar grubu 07 Gençlik, sosyal medya hesabından "Hoş geldiniz Alex De Souza ve Mehmet Aurelio, birlikte harika işler başaracağımıza inanıyoruz" paylaşımı yaptı.