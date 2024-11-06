Büyük bir kaza geçirmişti! AHİSİAD, Genel Başkanları İbrahim Çam için Teşekkür Mesajı Yayınladı

AHİ Sanayici ve İş Adamları Derneği (AHİSİAD) Yönetim Kurulu, AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam’ın geçirmiş olduğu kaza ile ilgili bilgilendirme ve teşekkür mesajı yayınladı.

AHİSİAD Yönetim Kurulu mesajında şu sözlere yer verdi:

“Genel Başkanımız İbrahim Çam bey 18.10.2024 tarihinde ailesi ile birlikte seyahat etmiş olduğu aracıyla yaralanmalı trafik kazası geçirmiştir.

Gerçekleşen kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan Sayın Başkanımızın omuriliğinde 2 bel bölgesinde 1 olmak üzere vücudunun 3 farklı bölgesinde kırık meydana gelmiş, araç içerisinde bulunan iki evladından birinin köprücük kemiği kırılmış, diğer evlatları da hafif sıyrık ve darbeye dayalı yaralanma yaşamışlardır.

Genel Başkanımızın evlatlarının tedavileri aynı günün akşamında tamamlanarak taburcu edilmişlerdir.

Genel başkanımız İbrahim Çam Bey Omurilik bölgesinden 2 farklı ameliyat geçirmiştir. Hastanede geçirmiş olduğu 10 günlük tedavi sürecini tamamlayarak taburcu olan başkanımız şuan evlerinde istirahatlerine ve tedavi sürecine devam etmektedir.

Kazaya karışan diğer araç sürücüsünün sağlık durumu iyidir. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Üzücü kazanın yaşandığı ilk andan itibaren gerek ziyaretleri ile gerekse telefon görüşmelerinde geçmiş olsun dileklerini ileten devlet büyüklerimize, mülki amirlerimize, belediye başkanlarımıza, mülki idarede bulunan müdürlerimize, idari personellerimize, siyasi partilerimizin genel merkez il ve ilçe yöneticilerine, iş dünyamızın, esnaf ve sanatkarlarımızın temsilcilerine, ilgili kurumlarımızın oda başkanlarına, yönetimlerine ve üyelerine, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları yöneticileri ve üyelerine, ulusal ve yerel basın kuruluşlarımızın kıymetli temsilcilerine, değerli iş insanları dostlarımıza hayır dualarını eksik etmeyen kıymetli vatandaşlarımıza ve her daim varlığını hissettiren kuruluşumuz AHİSİAD ailesinin her bir ferdine gönülden teşekkür eder şükranlarımızı sunarız.”

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