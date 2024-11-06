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Yaşlı adamın akıl almaz ölümü: Minibüsle seyir halindeyken başından vuruldu!

Afyonkarahisar'da akıl almaz olay yaşandı. Yaşlı adam Minibüsüyle seyir halindeyken başından vurularak hayatını kaybetti.

Yaşlı adamın akıl almaz ölümü: Minibüsle seyir halindeyken başından vuruldu!
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Afyonkarahisar'da minibüs ile seyir halinde olan 62 yaşındaki adam, başından vuruldu. Yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünde gece saatlerinde meydana gelen olayda; Çepni- Hocalar yolunda 20 V 3279 plakalı minibüsüyle seyir halinde olan Sadettin Alıcı'ya, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Yaşlı adamın akıl almaz ölümü: Minibüsle seyir halindeyken başından vuruldu!

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTULAMADI

Başından vurulan Sadettin Alıcı, kamyonetiyle yol kenarına girerek durdu.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hocalar Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadettin Alıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı adamın akıl almaz ölümü: Minibüsle seyir halindeyken başından vuruldu!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber7

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