Trump'ın seçim zaferi konuşmasındaki ilk sözleri, "Asla yeni bir savaş başlatmayacağım, Tüm savaşları durduracağım!"

Donald Trump tarihi zafer konuşması ile destekçilerine seslendi. İşte Donald Trump'ın tarihi zafer konuşması.Trump seçim zaferi! Seçim konuşması için kürsüye çıkan Trump'ın ilk sözü: "Tanrı beni ölümden kurtardı, Tanrıya borcum var. Asla yeni bir savaş başlatmayacağım, Tüm savaşları durduracağım!" dedi.

ABD'de başkanlık yarışında zafer konuşması yapan Trump: "Bu Amerikan halkı için, Amerika’yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer"

Trump'ın konuşması,

"Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Daha önce kimsenin görmediği bir hareketin içindeyiz. Bu tarihin gördüğü en büyük hareketti.

ABD'yi ayağı kaldıracağız. ABD'yi yeniden büyük yapacağız.

Eşi görülmemiş bir siyasi zafer. 47. başkan olarak beni yeniden seçtiğiniz için tüm halkıma teşekkür ediyorum. Sizin için, aileniz için mücadele edeceğim. Size refah dolu bir hayat sunacağız.

Senato'yu da kazandık. Temsilciler Meclisi'nde de kontrolü yeniden elimizde tutacağız gibi görünüyor.

Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Sınırlarımız kapatmamız, ülkemize girişleri durdurmalıyız. Ülkemize sadece kanuni yoldan girmeleri gerekiyor.

Harika bir adam kazandık; Elon Musk. O dahi biri, onu korumamız gerekiyor.

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Ülkemizi iyileştireceğiz. Vergileri düşüreceğiz. Amerika'nın altın çağı olacak.

Savaşları bitirmek istiyorum."

(Suikast girişimine dair)

"Tanrı hayatımı bir misyon için bağışladı. Amerika'yı yeniden büyüteceğiz."

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