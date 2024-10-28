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Göz altı morluğu olanlar bunu yapsın! Göz altı morluklarının giderilmesi için yöntemler

Göz çevresi estetik açıdan önemli bir yerdir. Alt göz kapağındaki derinin çevresine göre daha koyu renkli görünmesi, göz altı morlukları olarak bilinir. Bu durum, genellikle sağlık açısından ciddi bir sorun teşkil etmese de, kişilerin duygusal sağlığını bozarak estetik kaygılara neden olabilir.

Göz altı morluğu olanlar bunu yapsın! Göz altı morluklarının giderilmesi için yöntemler
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Göz çevresindeki kılcal damarların deri altında sızdırması ve hemosiderin pigmentinin birikmesi nedeniyle yüze yorgun ve üzgün bir görünüm verir.

RİSKLER NELERDİR?

Genetik yatkınlık, yetersiz beslenme, yaşlanma ve çevresel faktörler göz altı morluklarına neden olabilir. Bu durum, özellikle protein ve demir eksikliği olan kişilerde daha yaygındır. Göz altı morluklarının oluşumuna, yaş ilerledikçe cilt kalınlığının azalması ve kan damarlarının deri yüzeyine yaklaşması da katkıda bulunur. Bunun yanı sıra, uykusuzluk, aşırı yorgunluk, çok fazla ekran karşısında çalışma, sigara ve alkol kullanımı gibi yaşam tarzı değişkenleri de risk oluşturabilir.

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GÖZ ALTI MORLUKLARININ GİDERİLMESİ İÇİN YÖNTEMLER

Göz altı morluklarını azaltmak için bir dizi doğal yöntem önerilir. Bunlar arasında salatalık dilimleri, soğuk kompresler, antioksidan içeren cilt ürünleri kullanmak, daha fazla sıvı içmek ve uyku düzenine dikkat etmek yer alır. Şişkinliği hafifletmek için soğuk kompres kullanılabilir. Salatalık dilimleri, yorgun ve şişkin görünümü hafifletmede iyi bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Morlukları hafifletmek için ay poşeti de kullanılabilir. Çay poşetlerini soğutarak gözlere uygulamak, antioksidan özelliği sayesinde şişkinliği azaltabilir. Uyurken başı yüksekte tutmak, gözaltındaki sıvı birikimini de önleyebilir.

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