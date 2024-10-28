Zafer Partili Mehmet Pamuk'a saldırı! Silahlı saldırıyı Ümit Özdağ duyurdu

Gaziantep il başkanı ve Zafer Partisi milletvekili adayı Mehmet Pamuk, silahlı saldırıya uğradı. Otelinin önünde ayaklarından silahla vurulan Pamuk, hastaneye kaldırıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLADI

Ümit Özdağ, olayı şöyle açıkladı: "Zafer Partisi Gaziantep kurucu il başkanı ve milletvekili adayı Mehmet Pamuk, Ankara'da Zafer Partisi Genel Merkezi'nde iki günlük bir siyasal stratejik iletişim programına katıldıktan sonra döndüğü Gaziantep'te otelinin önünde silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır."

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Sevgili Mehmet Kardeşime ve Zafer Partili tüm insanlara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Zafer Partisi saldırıları durduramaz."