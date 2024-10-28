  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Zafer Partili Mehmet Pamuk'a saldırı! Silahlı saldırıyı Ümit Özdağ duyurdu

Zafer Partili Mehmet Pamuk'a saldırı! Silahlı saldırıyı Ümit Özdağ duyurdu

Gaziantep'in kurucu il başkanı ve Zafer Partisi milletvekili adayı Mehmet Pamuk, silahlı saldırıya uğradı. Zafer Partisi'nden bir heyet saldırının ardından Gaziantep'te otelinin önünde kurşunların hedefi olan Pamuk hastaneye kaldırıldı.

Zafer Partili Mehmet Pamuk'a saldırı! Silahlı saldırıyı Ümit Özdağ duyurdu
Yayınlanma:

Gaziantep il başkanı ve Zafer Partisi milletvekili adayı Mehmet Pamuk, silahlı saldırıya uğradı. Otelinin önünde ayaklarından silahla vurulan Pamuk, hastaneye kaldırıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLADI

Ümit Özdağ, olayı şöyle açıkladı: "Zafer Partisi Gaziantep kurucu il başkanı ve milletvekili adayı Mehmet Pamuk, Ankara'da Zafer Partisi Genel Merkezi'nde iki günlük bir siyasal stratejik iletişim programına katıldıktan sonra döndüğü Gaziantep'te otelinin önünde silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır."

Naci Görür'den flaş açıklama! Deprem uzmanı o bölgeyi uyardıNaci Görür'den flaş açıklama! Deprem uzmanı o bölgeyi uyardı

Çanakkale'de korkutan deprem! Bölge halkı büyük panik yaşadıÇanakkale'de korkutan deprem! Bölge halkı büyük panik yaşadı

Sevgili Mehmet Kardeşime ve Zafer Partili tüm insanlara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Zafer Partisi saldırıları durduramaz."

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir’de karar çıktı
29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir’de karar çıktı
Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Evden çıkmayan kiracı için neler yapılabilir? Kiracı evden en hızlı nasıl çıkarılır?
Evden çıkmayan kiracı için neler yapılabilir? Kiracı evden en hızlı nasıl çıkarılır?
KKTC'den skandal haber! Yenidoğan bebeklerinin mamalarına saf alkol koydular!
KKTC'den skandal haber! Yenidoğan bebeklerinin mamalarına saf alkol koydular!
Adana'da 2 gencin feci sonu! Ağaca çarpan motorda acı son
Adana'da 2 gencin feci sonu! Ağaca çarpan motorda acı son
Naci Görür'den flaş açıklama! Deprem uzmanı o bölgeyi uyardı
Naci Görür'den flaş açıklama! Deprem uzmanı o bölgeyi uyardı
Çanakkale'de korkutan deprem! Bölge halkı büyük panik yaşadı
Çanakkale'de korkutan deprem! Bölge halkı büyük panik yaşadı