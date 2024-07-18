İbrahim Hacıosmanoğlu’dan ilk sözler: “Türk futbolu kazandı…”

Merak edilen TFF başkanlık seçimi yamamlandı. Seçimi İbrahim Hacıosmanoğlu zafer sonrası ilk sözleri damga vurdu. İşte seçimlerin perde arkası…

YAYINLAMA
Google News
İbrahim Hacıosmanoğlu’dan ilk sözler: “Türk futbolu kazandı…”

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkanlığı'na seçildi.

TFF’nin yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetiminde kimler var?TFF’nin yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetiminde kimler var?

Ankara JW Marriott Hotel'de düzenlenen toplantı 261 delegenin imzasıyla açıldı. Toplam 146 oyla divan başkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Mehmet Baykan, başkan vekilliğine ise Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz seçildi.

ekran-resmi-2024-07-18-22-58-36.png

Toplantıya TFF Başkan Adayları İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkan Vekili Armand Duka, FIFA Avrupa Üye Federasyonları Direktörü Elkhan Mammadov, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Eski Başkanları, Milletvekilleri, kulüp başkanları ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

YENİ BAŞKAN’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'nin topladığı 129 oya karşı 134 oyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. Hacıosmanoğlu zafer sonrası şunları söyledi;

Mehmet Büyükekşi dönemi sona erdi! TFF’nin yeni patronu belli olduMehmet Büyükekşi dönemi sona erdi! TFF’nin yeni patronu belli oldu

“Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahcup etmesin. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpleri, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz.

Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Tüm futbol ailesi ile birlikte uzlaşı içeresinde sorunları çözeceğiz. Biz Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı. Ben bir şey kazanmadım. Türk futbolu kazandı.”

TFF seçimlerinde gerginlik: Ali Koç, çok sert konuştuTFF seçimlerinde gerginlik: Ali Koç, çok sert konuştu

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF’nin yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetiminde kimler var?
TFF’nin yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetiminde kimler var?
Mehmet Büyükekşi dönemi sona erdi! TFF’nin yeni patronu belli oldu
Mehmet Büyükekşi dönemi sona erdi! TFF’nin yeni patronu belli oldu
TFF seçimlerinde gerginlik: Ali Koç, çok sert konuştu
TFF seçimlerinde gerginlik: Ali Koç, çok sert konuştu
14 Amatör spor sahası yenilenme çalışmalarına başladı
14 Amatör spor sahası yenilenme çalışmalarına başladı
Son Haberler
Haziran ayında ne kadar konut satıldı? Düşüş var mı?
Haziran ayında ne kadar konut satıldı? Düşüş var mı?
İbrahim Hacıosmanoğlu’dan ilk sözler: “Türk futbolu kazandı…”
İbrahim Hacıosmanoğlu’dan ilk sözler: “Türk futbolu kazandı…”
ECB’den sürpriz karar: Faiz politikasında değişikliğe gitmedi…
ECB’den sürpriz karar: Faiz politikasında değişikliğe gitmedi…
Evlilik kredisi 4 ilde başlıyor! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır?
Evlilik kredisi 4 ilde başlıyor! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır?
Fenerbahçe, Cenk Tosun'la anlaştı: Bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Fenerbahçe, Cenk Tosun'la anlaştı: Bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Gaziantep FK, artık kalesinde Batman’le
Gaziantep FK, artık kalesinde Batman’le
Çok Okunanlar
Mehmet Büyükekşi dönemi sona erdi! TFF’nin yeni patronu belli oldu
Mehmet Büyükekşi dönemi sona erdi! TFF’nin yeni patronu belli oldu
Ruh hali ve beyin salığı için dikkat! Uzmanlar, meyve ve sebze öneriyor
Ruh hali ve beyin salığı için dikkat! Uzmanlar, meyve ve sebze öneriyor
TFF’nin yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetiminde kimler var?
TFF’nin yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetiminde kimler var?
Çocuğu olan hemen başvuru yapsın! Devlet çocuk yardımı verecek
Çocuğu olan hemen başvuru yapsın! Devlet çocuk yardımı verecek
Güncel altın fiyatları ne kadar? 15 Temmuz gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları
Güncel altın fiyatları ne kadar? 15 Temmuz gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları
EURO 2024’ü kim kazandı! Şampiyon İspanya mı oldu?
EURO 2024’ü kim kazandı! Şampiyon İspanya mı oldu?
Yorumlananlar
UEFA, 2024-2025 Futbol sezonu öncesi kulüplerin güncel sıralama listesini yayınladı! Türk takımları kaçıncı sırada?
UEFA, 2024-2025 Futbol sezonu öncesi kulüplerin güncel sıralama listesini yayınladı! Türk takımları kaçıncı sırada?