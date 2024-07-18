İbrahim Hacıosmanoğlu’dan ilk sözler: “Türk futbolu kazandı…”

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkanlığı'na seçildi.

TFF’nin yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetiminde kimler var?

Ankara JW Marriott Hotel'de düzenlenen toplantı 261 delegenin imzasıyla açıldı. Toplam 146 oyla divan başkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Mehmet Baykan, başkan vekilliğine ise Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz seçildi.

Toplantıya TFF Başkan Adayları İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkan Vekili Armand Duka, FIFA Avrupa Üye Federasyonları Direktörü Elkhan Mammadov, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Eski Başkanları, Milletvekilleri, kulüp başkanları ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

YENİ BAŞKAN’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'nin topladığı 129 oya karşı 134 oyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. Hacıosmanoğlu zafer sonrası şunları söyledi;

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“Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahcup etmesin. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpleri, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz.

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Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Tüm futbol ailesi ile birlikte uzlaşı içeresinde sorunları çözeceğiz. Biz Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı. Ben bir şey kazanmadım. Türk futbolu kazandı.”

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