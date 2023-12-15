Bursa’da zeytinlikte buluştuğu arkadaşını öldüren şahıs teslim oldu!

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki zeytinlikte bir araya gelen iki arkadaş tartışmaya başlayınca yanında getirdiği silahla arkadaşına ateş ederek öldürdü.

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Bursa’da zeytinlikte buluştuğu arkadaşını öldüren şahıs teslim oldu!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alanda işlenen cinayetin zanlısı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
Gemlik’in Umurbey Mahallesi’nde bulunan zeytinlik alanda önceki gün çıkan tartışma sonrası, Erhun M. (56) silah ile Sinan Şap’ı (33) vurarak ölümüne sebep olmuştu. Olay yerinden traktör ile ayrıldığı, ardından otomobil ile bölgeden kaçtığı öğrenilen Erhun M.'nin otomobili ve olayda kullandığı silah Orhangazi’nin Gölyaka bölgesinde terk edilmiş halde bulundu. Olaydan sonra iki gün kaçan zanlı, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaların sonrası alan daralınca teslim oldu.

Bursa’da zeytinlikte buluştuğu arkadaşını öldüren şahıs teslim oldu!

“KÜFÜR İÇİH UYARDIM DARP EDİLDİM, ÖLDÜRME AMACIM YOKTU”

Zanlı Erhun M., ilk ifadesinde tarlasının aşağısında bulunan zeytinlikte küfürlü konuşma ve bağırışlar gelmesi üzerine, ‘Küfürlü konuşmayın, kadın işçiler de var’ şeklinde uyarı yaptığını, ters cevap alınca tartışma ve hakaret edildiğini, ardından da darp edildiğini iddia etti. Erhun M., işçileri olay sonrasında bıraktıktan sonra tekrar tarlaya gelerek, şahıslarla yaşanan tartışma sonrası olayın gerçekleştiğini söyledi. Zanlı ifadesinde, öldürme amacının olmadığını söyledi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Gemlik Adliye’sine getirilen ve hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bursa’da zeytinlikte buluştuğu arkadaşını öldüren şahıs teslim oldu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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