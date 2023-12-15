Bursa'da düdüklü tencere faciası! Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinde yemek yapan bir kadın ocakta bulunan düdüklü tencerenin havasını almak için kapağını açarken bir anda bomba gibi patladı.

YAYINLAMA
Google News
Bursa'da düdüklü tencere faciası! Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ocakta bulunan düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kadın yaralandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Plevne Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İ.A. (51), düdüklü tencereyi ocak üzerine koyarak yemek pişirmeye başladı. Yemeğin pişmesinin ardından havasını almak için tencerenin kapağını açmaya çalışırken, bir anda tencere patladı.

Bursa'da düdüklü tencere faciası! Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı!

KAZADA YARALANAN TALİHSİZ KADIN YANIK TEDAVİSİNE ALINDI

Patlamayla birlikte sıcak yemek kadının yüzüne ve koluna sıçradı. Yüzünde ve kolunda ikinci derece yanık oluşan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.A. ilk tedavinin ardından yanık ünitesine alındı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ilk kez konuştu! 'Oğlum kaçmadı işi vardı yurt dışına çıktı'Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ilk kez konuştu! 'Oğlum kaçmadı işi vardı yurt dışına çıktı'

Bursa’da trafik terörü! Eline aldığı sopayla diğer sürücüye ardı ardına vurdu!Bursa’da trafik terörü! Eline aldığı sopayla diğer sürücüye ardı ardına vurdu!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa liglerindeki muhtemel rakipleri belli oldu, dev kulüpler var!Galatasaray'ın UEFA Avrupa liglerindeki muhtemel rakipleri belli oldu, dev kulüpler var!

İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor, Üst yönetim boşaldı yerine yeni atamalar yapıldıİYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor, Üst yönetim boşaldı yerine yeni atamalar yapıldı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da zeytinlikte buluştuğu arkadaşını öldüren şahıs teslim oldu!
Bursa’da zeytinlikte buluştuğu arkadaşını öldüren şahıs teslim oldu!
Annesini boğan genç müebbet yedi! Davadaki detaylar kandondurdu!
Annesini boğan genç müebbet yedi! Davadaki detaylar kandondurdu!
Bursa’da trafik terörü! Eline aldığı sopayla diğer sürücüye ardı ardına vurdu!
Bursa’da trafik terörü! Eline aldığı sopayla diğer sürücüye ardı ardına vurdu!
İkiz plakalı korsan minibüs sürücüsüne tam 42 bin 401 TL ceza kesildi!
İkiz plakalı korsan minibüs sürücüsüne tam 42 bin 401 TL ceza kesildi!
Son Haberler
Kulaklardaki şekil bozukluğu sizi üzmesin! Tedavide bu yöntem işe yarıyor?
Kulaklardaki şekil bozukluğu sizi üzmesin! Tedavide bu yöntem işe yarıyor?
Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor!
Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor!
Haluk Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya istenen ceza belli oldu
Haluk Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya istenen ceza belli oldu
Bursa'da düdüklü tencere faciası! Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı!
Bursa'da düdüklü tencere faciası! Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı!
İstanbul E-5'de seyir halindeki araç bir anda alev aldı!
İstanbul E-5'de seyir halindeki araç bir anda alev aldı!
Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahısa vatandaşlardan evire çevire meydan dayağı!
Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahısa vatandaşlardan evire çevire meydan dayağı!
Çok Okunanlar
Kar yağacak mı, İstanbul'a Kar ne zaman yağacak, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 15 Aralık Cuma hava durumu
Kar yağacak mı, İstanbul'a Kar ne zaman yağacak, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 15 Aralık Cuma hava durumu
Altının zirveyi bırakmaya niyeti yok yükselişi hızla devam ediyor, İşte güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altının zirveyi bırakmaya niyeti yok yükselişi hızla devam ediyor, İşte güncel gram çeyrek altın fiyatları
İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor, Üst yönetim boşaldı yerine yeni atamalar yapıldı
İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor, Üst yönetim boşaldı yerine yeni atamalar yapıldı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa liglerindeki muhtemel rakipleri belli oldu, dev kulüpler var!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa liglerindeki muhtemel rakipleri belli oldu, dev kulüpler var!
Maltepe'de alkollü adam feci şekilde yaralandı! Dengesini kaybedip yere düşünce kafasını kaldırıma çarptı
Maltepe'de alkollü adam feci şekilde yaralandı! Dengesini kaybedip yere düşünce kafasını kaldırıma çarptı
Kira zammını kabul etmeyen kiracısına çatal saplayan ev sahibi hakkında bakın ne ceza istendi?
Kira zammını kabul etmeyen kiracısına çatal saplayan ev sahibi hakkında bakın ne ceza istendi?
Yorumlananlar
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu