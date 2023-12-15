Bursa'da düdüklü tencere faciası! Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ocakta bulunan düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kadın yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Plevne Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İ.A. (51), düdüklü tencereyi ocak üzerine koyarak yemek pişirmeye başladı. Yemeğin pişmesinin ardından havasını almak için tencerenin kapağını açmaya çalışırken, bir anda tencere patladı.

KAZADA YARALANAN TALİHSİZ KADIN YANIK TEDAVİSİNE ALINDI

Patlamayla birlikte sıcak yemek kadının yüzüne ve koluna sıçradı. Yüzünde ve kolunda ikinci derece yanık oluşan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.A. ilk tedavinin ardından yanık ünitesine alındı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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