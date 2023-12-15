Annesini boğan genç müebbet yedi! Davadaki detaylar kandondurdu!

Bursa'da ailesiyle yaşayan genç annesinin Samsun'a gitme isteğini reddeddiği için eline geçirdiği iple boğarak öldürdü.

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Annesini boğan genç müebbet yedi! Davadaki detaylar kandondurdu!

Bursa'da Samsun'a gitmeye razı edemediği annesini iple boğarak öldüren 23 yaşındaki Halil İbrahim Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

ELİNE GEÇİRDİĞİ İPLE ANNESİNİ ACIMADAN BOĞDU

Edinilen bilgiye göre, 10 Haziran 2022 tarihinde Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Halil İbrahim Yazıcı, Samsun'a gitmek için annesini razı edemedi ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Anne ve oğlun ikamet ettiği apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

Annesini boğan genç müebbet yedi! Davadaki detaylar kandondurdu!
Adrese giden polis ekipleri, Yıldız Yazıcı'nın (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Evde oturan oğlu Halil İbrahim Yazıcı ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Annesini boğan genç müebbet yedi! Davadaki detaylar kandondurdu!

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve kendisini Samsun'a göndermediği için annesini öldürdüğünü itiraf eden zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Yazıcı (24), babası, kardeşleri ve avukatı katıldı. Sanığın ağabeyi Recep Yazıcı şikayetinin devam ettiğini belirtirken, son sözü sorulan sanık ise "Keşke böyle olmasaydı, mukadderat" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa, "kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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