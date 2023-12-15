Haluk Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya istenen ceza belli oldu

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca ve üç kişi hakkında, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.

ATTIĞI YUMRUĞUN BEDELİNİ AĞIR ÖDÜYOR

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Meler 'müşteki' olarak yer alırken, Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin 'şüpheli' oldu.

13 YILA KADAR HAPİS!

Faruk Koca hakkında 'kişiyi kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama'dan 10 yıl 1.5 aya, 'tehdit'ten 2 yıla kadar hapis, 6222 Sayılı Yasa'ya aykırılık suçundan da 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

Çelikkaya ve Şahin hakkında 11 yıl 1 ay 15 güne, Can hakkında da 2.5 yıla kadar hapis istendi. Tüm sanıklara seyirden men cezası da istendi.

İddianamede, Koca'nın yumruğuyla Meler'in yere düştüğü, tribünden inen Şahin ve Çelikkaya'nın hakeme tekme attıkları anlatıldı. Meler kalktıktan sonra da Can'ın tekme salladığı kaydedildi. iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

FARUK KOCAY'A ÖMÜR BOYU SPORDAN MEN CEZASI

MKE Ankaragücü 5 maç seyircisiz oynama cezası ve 2 milyon TL para cezası aldı.

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FARUK KOCA'YA ÖMÜR BOYU MEN

PFDK, hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran eski başkan Faruk Koca'nın da 5 yıl hak mahrumiyeti aldığını açıkladı. Faruk Koca'nın cezası 3 yılı geçtiği için (sürekli) ömür boyu mene döndü.