Burdur’da feci kaza! Yaşlı adamın sürdüğü ATV devrilince, altında kalarak can verdi!

Burdur’da yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrilen ATV’nin altında kalan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

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Burdur’da feci kaza! Yaşlı adamın sürdüğü ATV devrilince, altında kalarak can verdi!

Burdur’da yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrilen ATV’nin altında kalan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 08.00 sıralarında Burdur’un Karamanlı ilçesi Manca köyü yolu 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlaya gitmek için yola çıkan Süleyman Çınar (74) idaresindeki plakasız ATV motosiklet kontrolden çıkarak şarampole düşüp devrildi.

Burdur’da feci kaza! Yaşlı adam sürdüğü ATV devrilince, altında kalarak can verdi!

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ATV’nin altında kalan Çınar’ın boynunun kırılması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Burdur’da feci kaza! Yaşlı adam sürdüğü ATV devrilince, altında kalarak can verdi!

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Süleyman Çınar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karamanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ters dönen ATV ise çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi.

Burdur’da feci kaza! Yaşlı adam sürdüğü ATV devrilince, altında kalarak can verdi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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