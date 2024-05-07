Haydarpaşa açıklarında, karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeyken Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturan ALEXIS isimli ve 229 metre boyundaki yük gemisi dron ile havadan görüntülendi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisinin Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturduğu duyurulmuştu.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamların olay yerine yönlendirildiğinin kaydedildiği açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı belirtilmişti.

Makine arızası nedeniyle Haydarpaşa Mendireği önlerinde karaya oturan yük gemisi dron ile havadan görüntülendi.

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